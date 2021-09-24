В США создали летающий микрочип размером с пылинку

Американские специалисты создали летающий микрочип, диаметр которого не превышает одного миллиметра. По словам авторов разработки, данное электронное устройство можно пустить в воздух, и оно станет парить там как сухой листок, упавший с дерева, но подхваченный ветром.

Микрочипы такого рода легко перепутать с обычными пылинками, говорят эксперты. Никаких двигателей в нем нет, так что и обнаружить микрочип при помощи электронного оборудования трудно.

Однако здесь есть специальные крылышки, которые и обеспечивают способность к полету. Специалисты утверждают, что такие микрочип могут перемещаться с воздушными массами на большие расстояния. О сфере их применения можно только догадываться.