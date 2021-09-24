 

В США создали летающий микрочип размером с пылинку

24.09.2021, 0:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские специалисты создали летающий микрочип, диаметр которого не превышает одного миллиметра. По словам авторов разработки, данное электронное устройство можно пустить в воздух, и оно станет парить там как сухой листок, упавший с дерева, но подхваченный ветром.

Микрочипы такого рода легко перепутать с обычными пылинками, говорят эксперты. Никаких двигателей в нем нет, так что и обнаружить микрочип при помощи электронного оборудования трудно.

Однако здесь есть специальные крылышки, которые и обеспечивают способность к полету. Специалисты утверждают, что такие микрочип могут перемещаться с воздушными массами на большие расстояния. О сфере их применения можно только догадываться.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Инспектор ранен в результате обстрела машины охотуправления Амурской области

11.02 / Взявший на себя ответственность за убийство российского летчика Пешкова турок вышел на свободу

30.08 / ИГИЛ взял на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула

14.09 / Стали известны подробности строительства нового курортного города в Крыму

30.09 / Honda запатентовала седан Civic 2022 модельного года

23.07 / “Плюс 2 кг давят на совесть”. Шоптенко на отдыхе сделала селфи в купальнике

09.11 / Оказывается, рыбы обладают чувством осязания

05.02 / Венедиктова представила нового прокурора Одесской области

20.09 / Политика: На выборах в Госдуму победили новые лица и технологии

20.07 / «Иркут» анонсировал поставку 23 новых самолетов SSJ 100

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика