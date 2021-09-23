 

Мнение: Бытие гнет

23.09.2021, 23:58, Разное
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Это в самолёте так летим. Ничего не вижу, ничего не слышу, дышу не понятно чем. Некоторые шутники вспомнят слово из пяти букв, но не мы, мы люди серьёзные.

Не подумайте, что решил потролить человека, ни в коем случае. Понимаю, что бытие оно не только сознание определяет, но и гнёт не по детски, кого хочешь горбатым сделает. Хотя, есть у нас герои певучие, как там у них: “не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас”. Как говорят в народе – петь, не мешки таскать.

Только расслабился, снял маску, а бытие руками стюардессы  тормошит  за плечо – оденьте немедленно. Вот и не прогибайся, выходи из самолёта и лети дальше своим ходом, как фанера над Парижем, несгибаемый мля…

Источник: Достало



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