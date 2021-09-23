 

Володин рассказал о подготовке законопроектов для нового созыва Госдумы

23.09.2021, 23:52, Разное
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Депутаты восьмого созыва смогут сразу приступить к обсуждению наиболее важных инициатив, отметил Володин. “Порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению в октябре”, – сказал он.

Председатель ГД напомнил, что летом парламентарии провели несколько дополнительных заседаний Совета ГД. Законодатели рассмотрели 157 инициатив, из них 103 направлены в регионы.

“Назад с предложениями эти законопроекты к нам будут возвращены региональными парламентами где-то в конце сентября – начале октября”, – уточнил он.

По словам Володина, было очевидно, что если седьмая Дума не будет исполнять свои полномочия до конца срока, то получится временной промежуток, когда подготовленных к рассмотрению законопроектов не будет.

“Законы, принятие которых необходимо, и люди их ждут, будут рассмотрены не раньше конца декабря или даже их рассмотрение уйдет на будущий год. Это неправильно”, – заметил спикер.

Володин сообщил, что до начала работы восьмой Думы седьмой созыв проведет еще одно дополнительное заседание. Он пояснил, что до 1 октября правительство должно внести на рассмотрение парламента проект бюджета на следующие три года.

Депутаты проведут дополнительное заседание Совета, чтобы направить законопроекты по бюджету в рассылку для получения отзывов. Володин напомнил, что обычно правительство вносит в Думу проект бюджета 30 сентября.

“Мы должны запустить процесс, а рассматривать уже будет новый состав Государственной Думы”, – добавил Володин.

Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Парламентарии уже начали подготовку к первому заседанию восьмого созыва.



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