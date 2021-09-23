Черноморский флот приступил к слежению за кораблями ВМС Испании и Италии

Силы Черноморского флота приступили к наблюдению за патрульным кораблем ВМС Испании и тральщиком ВМС Италии, зашедшими в акваторию Черного моря, информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика искателя мин «Виареджио» ВМС Италии, зашедших в 18.30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее корабль ВМС Испании вошел в Черное море в июле, российский флот наблюдал за его передвижением.