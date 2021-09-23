 

Черноморский флот приступил к слежению за кораблями ВМС Испании и Италии

23.09.2021, 23:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСилы Черноморского флота приступили к наблюдению за патрульным кораблем ВМС Испании и тральщиком ВМС Италии, зашедшими в акваторию Черного моря, информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика искателя мин «Виареджио» ВМС Италии, зашедших в 18.30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее корабль ВМС Испании вошел в Черное море в июле, российский флот наблюдал за его передвижением.



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