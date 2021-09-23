 

Зампред правления «Новатэка» арестован в США за неуплату налогов

23.09.2021, 23:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗаместитель председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов, говорится в сообщении министерства юстиции США.

Суд признал, что Джитвэй не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из нескольких выдвинутых в его отношении обвинения ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

Напомним, 22 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин предоставил зампреду правления «Новатэка» Марку Энтони Джитвэю российское гражданство.

Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Он является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу.

Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в РФ и СНГ, и журналом Institutional Investor в качестве одного из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе.



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