Элегантно и на годы: как правильно оформлять интерьер в сером цвете

Если вы считаете, что серый цвет в интерьере выглядит достаточно уныло и не слишком красиво, то стоит пересмотреть свое мнение еще раз. Серая комната смотрится достаточно притягательно и эффектно, особенно при грамотном оформлении пространства. Вот некоторые интересные и эффектные идеи.

Нейтральное пространство

Холодные оттенки серого выглядят свежо и современно. Теплые же тона помогают привнести в интерьер особый уют. Нужно попробовать сочетать два этих тона, чтобы создать вневременной дизайн дома. Светлые и темно-серые стены помогают придать ощущение пространства. Роскошный темно-серый диван станет отличной альтернативой кремовому или белому.

Текстуры и оттенки

Чтобы создать непринужденный, изысканный и стильный интерьер дома, стоит сочетать разные серые тона, наслаивая их друг на друга.

Не стоит бояться добавлять текстуру. Использование только лишь одного оттенка может сделать комнату унылой и плоской.

Добавить металлик

Выбор всего лишь одного оттенка серого цвета поможет остальному декору буквально сиять.

Металлические акценты и небольшие предметы мебели превратят комнату в райское место. Для еще большего визуального интереса стоит сделать потолок с необычным узором.

Использовать натуральные материалы

Железо, дерево и кожа традиционно являются достаточно жестким материалами, однако в сочетании с более светлым серым оттенком интерьера они приобретают успокаивающий эффект.

Стоит сочетать текстурированные обои с мебелью из темного дерева.

Создать акцентную стену

Если нет желания окрашивать всю комнату в необычный оттенок серого, то стоит выбрать всего лишь одну акцентную стену и постараться сделать ее ярче.

Абстрактный дизайн будет красиво контрастировать с светло-серым цветом, а большое количество естественного света делает пространство ярким и уютным. Добавить уют поможет мягкий и красивый плед.

Добавить изюминку

Если вам нравится нейтральный вид интерьера, но хочется добавить некоторую изюминку в пространство, то стоит использовать интересные элементы дизайна.

Серые обои с интересным принтом является отличным способом сделать пространство элегантным, сохраняя при этом свою индивидуальность. Поскольку серый цвет уравновешивает другие тона, он помогает создать идеальный фон.

Выбрать точку фокусировки

Естественная способность серого цвета помогает уравновешивать интерьер, создает прекрасную основу для роскошного интерьера. Можно добавить уникальный светильник или интересное произведение искусства, чтобы создать вау-эффект.

Подчеркнуть успокаивающий цвет серого можно при помощи белого декора, чтобы максимально увеличить отражение света и создать воздушную атмосферу.

Создать контраст

Серый диван не только выглядит очень красиво, но и является отличным вариантом мебели, так как темно-серая обивка помогает скрыть практически все и на ней совершенно не будет видно пятен. Кроме того, это простой и элегантный способ добавить красивый контраст в комнату.

Самое главное, не переборщить с одним оттенком серого. Лучше создать контраст с акцентными цветами для создания более сложного и многослойного дизайна. Например, можно выбрать серый диван, а затем добавить узорчатые и яркие подушки или плед.

Роскошный интерьер

Выполнение дизайна интерьера в одном цвете может показаться достаточно скучным, однако это совсем не обязательно. Чтобы интерьер выглядел привлекательно, стоит использовать красивую полуглянцевую отделку, чтобы комната не казалась слишком скучной.

Отлично смотрятся серые тона в сочетании с полом из светлого дерева или белой отделкой, что позволяет создать неожиданный контраст.

Добавить акцентный цвет

Нейтральный характер серого делает его просто отличным дополнением к другим оттенкам.

Добавление акцентного цвета помогает практически мгновенно создать динамичное и визуально интересное пространство. С серым цветом отлично будет смотреться, например, пастельно-розовый и золотой.