Мнение: 5 счастливых дней подполковника Пасынчука

Интересно, о достаточно мутном деле подполковника Пасынчука, попавшего в плен 1941 года под городом Остров.

5 счастливых дней подполковника Пасынчука

Данная история началась в жарком, трагическом июле 1941-го, когда командир 5-го танкового полка 3-й Краснознаменной танковой дивизии 1-го мехкорпуса – Пасынчук Григорий Николаевич в бою 5 июля 1941 года за г. Остров попал в немецкий плен. Более точно – был взят в плен силами немецкой 6 тд XXXXI PzK 8 июля 1941 года в боях за населенный пункт Золотухино…После побега из плена, в 1942-м Пасынчук вызвал подозрение спец.комиссии НКВД, был арестован и приговорен к 5 годам лишения свободы в ИТЛ. Что же такого случилось? Попробуем оценить имеющуюся информацию и сделать некоторые выводы.

Эта история получила новый виток своего развития, благодаря открывшейся информации в зарубежных архивах (The National Archives and Records Administration NARA и Agentur Karl Höffkes AKH). Так, в 2011 году в свет вышла книга ув.военного историка Алексея Исаева под названием "Иной 1941. От границы до Ленинграда". Описанию боев за Остров в книге Исаева посвящено 9 страниц, 2 из которых – критика подполковника Пасынчука. Основой для критики со стороны автора исследования послужили материалы допроса плененного комполка, который был отражен в немецком ЖБД (Ia KTB) группы армий «Север».

Почти следом за выходом книги Исаева нашлась и уникальная немецкая кинохроника, которая была снята в полосе 6-й немецкой танковой дивизии. Начнем рассказ именно с нее.

Судьбе было угодно сохранить кадры немецкой хроники, на которой мы видим командира 5 тп. Он сидит за столом в окружении немцев. На столе перед комполка – оперативная карта, по которой подполковник РККА что-то ритмично выбивает пальцами.

Общий фрагмент хроники – длительностью всего 44 секунды сопровождается немецкими комментариями и представлен ниже в хронологическом порядке:

10:25:59 Befragung eines russischen Soldaten.

10:26:24 Russischer Kriegsgefangener/Offizier erläutert den Deutschen den Frontverlauf. (Nach dem Kriegstagebuch der 6. Panzerdivision müsste dies der gefangengenommene Kommandeur des "Roten Pz.Rgt.5" sein, ein Oberstleutnant, "ein Ukrainer, der offen und soweit überprüfbar zutreffend die Feindlage aussagt". Die Aufnahme entstand bei Solotuchina, 40 Kilometer nordöstlich von Ostrow. Vom Kragenspiegel her könnte es sich sogar um einen Oberst handeln.

10:26:49 Lagerleben, typische russische Holzkate.

Русский перевод:

10:25:59 Допрос русского солдата (Прим. Р.И. в этом кадре видим 2 пленных командиров РККА). (Личность одного из них установлена).

10:26:24 Русский военнопленный / офицер разъясняет немцам ход фронта. (Согласно военному дневнику 6-й танковой дивизии, это должен был быть пленный командир "Красного 5 танкового полка", подполковник, "украинец, который открыто и, насколько это возможно, верно свидетельствует о положении противника". Съемка была произведена у Золотухина, в 40 километрах северо-восточнее Остров. Из-за воротника он мог бы даже показаться (?) полковником.

10:26:49 Лагерная жизнь, типичные русские деревянные катафалки.

Обстоятельства плена по документам советской стороны

На сайте Память Народа (в архивных документах ЦАМО РФ), а также из истории обороны г. Остров, подполковник Пасынчук находится в списках безвозвратных потерь начсостава до 2009 года – а именно, значился пропавшим без вести 7 июля 1941 года у высоты 107.8 (точка НП или КП).



Фрагмент документа – список безвозвратных потерь начсостава с фамилией Пасынчука



Фрагмент документа – список безвозвратных потерь начсостава с фамилией Пасынчука

Со временем, электронный архивный фонд ЦАМО РФ постепенно пополнился новыми документами, благодаря которым в истории трагической судьбы подполковника Пасынчука появилось только больше вопросов.

Так, в справке начальнику 4-го управления ГУК МО СССР, составленной на Пасынчука Григория Николаевича, сказано, что:

командир 5 танкового полка приказом ГУК от 11 января 1942 был исключен из списков РККА, как без вести пропавший. В действительности он находился в плену, а по освобождению из плена 22 сентября 1942 года арестован органами НКВД СССР и осужден 12 мая 1943, приговорен трибуналом военного суда к лишению свободы в ИТЛ сроком на 5 лет. 22 сентября 1947 года Пасынчук был освобожден из заключения, но 4 декабря 1947 года – умер.



Справка нач.4 упр. ГУК МО СССР на Пасынчука Г.Н. (Источник: ЦАМО РФ)

Другой документ в открытом доступе – письмо вдовы подполковника Антонины Васильевны Пасынчук на счет пенсионного обеспечения. Хотя этот вопрос и не имеет существенного отношения к теме настоящего расследования, но дает некоторое понимание в том, что:

подполковник Пасынчук вернулся после освобождения домой в Ленинград и пробыл дома 3 дня, впервые после немецкого плена 1941 года.

подполковник Пасынчук уехал в Москву в МО СССР с неизвестной целью – для оформления "своих военных дел". Там же в Москве – 4 декабря 1947 года он скоропостижно умер.



Письмо вдовы подполковника Антонины Васильевны Пасынчук на счет пенсионного обеспечения на несовершеннолетних детей (Источник: ЦАМО РФ)

Обстоятельства плена по документам немецкой стороны

Оригинал текста немецкого допроса на командира танкового полка Пасынчука, который был проведён 9 июля 1941 года (Источник: NARA T314 R981 frame 388), приведен ниже:



Фрагмент допроса командира танкового полка Пасынчука 9 июля 1941 года (NARA T314 R981 frame 388)

Зеленым цветом обозначен фрагмент текста, который привел в свой книге военный историк Исаев (цитата из книги):

36-летний подполковник Пасынчук Григорий Николаевич вскоре после описываемых событий попал в плен к немцам. Причем факт пленения комполка был отражен даже в ЖБД (Ia KTB) группы армий «Север». Показания, которые Пасынчук дал на допросе в плену, производят тягостное впечатление. Он сразу же высказал мнение о своем начальстве, а также выложил немцам структуру своего соединения. Пасынчук показал, что «3-я тд относится к 1-му тк, командир которого Чернявский является евреем. Командует он очень плохо. 3-я тд состоит из 5-го и 6-го тп, 3-го мсп, разведбатальона и двух артполков, один из которых имеет № 6. Об остальных частях дивизии он ничего не знает».



Командир 1-го механизированного корпуса генерал-майор Чернявский Михаил Львович (снимок после 1945 года с сайта Мехкорпуса)

Также этот «новатор» в использовании танковых войск высоко оценил германскую противотанковую артиллерию. В записи его показаний отмечается: «На вопрос о воздействии немецкого оружия он ответил, что немецких танков не боятся, а артиллерия (очевидно, имеются в виду 5,5-см противотанковые орудия и 8,8-см зенитки) производит опустошительное воздействие». Относительно потерь и численности полка Пасынчук дал немцам противоречивые показания, возможно, он сам не знал толком состояние дел.

По ходу танкового боя, через 1.5 часа после начала встречного боя на поле сражения появляются немецкие танки, которые вносят опустошение в ряды атакующих советских танков. Для легких танков 1-го мехкорпуса столкновение с Pz.III и Pz.IV новейших серий – будет почти смертельным.

Упоминаемые в приказе 5 тп "пушки в р-не кладбищ", на самом деле, немецкие батареи на южном берегу р.Великая. В отсутствие качественной авиаразведки, нашим танкистам казалось, что огонь по ним ведется из городской черты. Схема танкового боя 6 тп за г. Остров 5 июля 1941 года представлена ниже:



Схема танкового боя 6 тп за г. Остров 5 июля 1941 года (Источник: ЦАМО РФ)

В целом, даже несмотря на все недостатки организации боя за Остров, яростная атака крупных масс танков произведет на немцев удручающее и неизгладимое впечатление. В ЖБД XXXXI немецкого корпуса указывалось:

«Противник атакует Остров танками, тяжелой артиллерией и превосходящими силами авиации с такой мощью, что приходится вновь повторять уже многократно направленный запрос на воздушную поддержку с указанием на то, что в нынешних условиях удерживать Остров длительное время может не получиться. Потери как противника, так и наши высоки. Мощная артиллерийская подготовка противника свидетельствует о готовящейся атаке на плацдарм. Около полудня действия наших истребителей несколько уменьшают воздействие мощных бомбовых ударов противника, однако последние продолжаются во второй половине дня со значительными интервалами. Они направлены на шоссе, ведущее на юг».

Действительно, 5 июля после полудня в небе над Островом действовала только одна группа истребителей – III./JG54. Согласно журнала заявленных побед, только за этот день ее пилоты отчитались о 12 сбитых советских бомбардировщиках.

Прим. Р.И.: 54-я истребительная эскадра «Грюнхерц» – «Зелёное сердце») – эскадра истребителей люфтваффе

Еще одна немецкая характеристика советского контрудара под Островом:

«В течение дня происходил планомерный, подготовленный контрудар противника при поддержке бомбардировщиков и штурмовиков, после долгой, очень мощной артиллерийской подготовки и при массированной поддержке танков. Несмотря на временные вклинения, линию фронта на плацдарме удавалось удерживать в течение всего дня»

Воспоминания родного сына Пасынчука

Родной сын Пысынчука – Вольдемар Григорьевич (1939 – 2005). Ресторатор, спортсмен. Мастер спорта СССР. В молодости занимался классической борьбой, был чемпионом Ленинградского военного округа. Вольдемар Григорьевич – автор книги воспоминаний "Свою судьбу я сделал сам…" (1999), в которой привел интересные факты из биографии жизни своей семьи, ценной информации про отца. В этой книге были приведены и довоенные фотографии отца. Учитывая тот факт, что фото в личном деле (УПК) на Пасынчука – отсутствует, то благодаря книжным фотографиям, можно провести сравнение и однозначно идентифицировать внешность Пасынчука с человеком в немецкой кинхронике:



Григорий Николаевич с супругой Антониной Васильевной (1938 год), Справа на фото с сыном в 1940-м.

Из воспоминаний сына узнаем, что все предки по линии отца – крестьяне с Украины. Супруга Пасынчука – Антонина Васильевна, в девичестве Филонова – казачьего рода, родом из деревня Филоновка, Харьковской области. Григорий Николаевич родился в 1905 году, в местечке Братское, Одесской обл. В 1919 году окончил Братское училище. В 1921 году – курсант 5-й кавшколы. В 1922 – командир взвода Кубанской кавалерийской дивизии, затем помощник командира эскадрона Кавказской Армии.

В 1925 году Пасынчук закончил танковое училище. С 1933 года проходил службу в танковой мехчасти в станице Раздольной. С 1938 – 1939 годы Григорий Пасынчук – начальник управления транспорта ГУСДС НКВД Дальстроя (на Колыме).

5 мая 1940 года Пасынчук, согласно приказа, освобожден от занимаемой должности НКВД с переводом на работу в кадры РККА в звании подполковника. Курьерским поездом из Владивостока Пасынчук со своей семьей пребывает 14 июня в Москву, а затем отправляется "Стрелой" в Ленинград. С января 1941 года семья живет в Луге, в доме №49 военного городка №5.

С началом войны Пасынчук успевает эвакуировать свою семью в Ленинград, а сам остается в ВЧ. С тех пор, семья проживает в коммунальной квартире на проспекте Нахимова в Ленинграде. В этой же квартире семья получит извещение о пропавшем без вести отце 7 июля 1941 года у высоты 107.8.

Семья сумела пережить блокаду Ленинграда и встретила Победу в 1945 году, когда неожиданно в 1947 году пришло письмо от отца из Воркуты (цитата):

"Оказывается, он в том июльском 1941-го, у высоты 107.8 был ранен, попал в плен. Потом бежал, пытался вновь воевать, но СМЕРШ решил по своему…Плен, согласно сталинским порядкам, был равнозначен измене. Так командир танкового полка был объявлен "предателем", оказался – после фашистского концлагеря – в советском, воркутинском…Однако, сообщал отец, сейчас его освободили, по болезни, на его теле – следы 12 ран, скоро будет дома…"

Через 2 месяца, в конце ноября 1947 года, Пасынчук старший встретился с семьей. Семья увидела отца в дверях (цитата): "изможденного, совсем седого". "Он был с нами всего пять дней. Перед отъездом в Москву отец повел всех в фотографию – с того времени остался наш последний, пожалуй, единственный "общий" снимок…" – вспоминает сын Пасынчука в строках своей книги. По словам Вольдемара Григорьевича, отец, оскорбленный несправедливостью, направился в Москву искать правду, добился встречи с Ворошиловым, потом прорвался еще к кому-то…На приеме у того "второго" отцу стало плохо и он умер прямо в "высоком" кабинете…Телеграммой семью вызвали из Ленинграда на похороны в Москву. В 1956 году семья получила справку от Военной коллегии Верховного суда СССР следующего содержания:

"Дело по обвинению Пасынчука Григория Николаевича пересмотрено Военной коллегией Верховного суда 20 октября 1956 года. Постановление Особого Совещаний при НКВД СССР от 12 мая 1943 г. в отношении Пасынчука Г.Н. отменено и дело, за отсутствием состава преступления, прекращено…"

15 февраля 1957 года пришла другая справка, из Ленгорвоенкомата:

""Выдана настоящая гр-ке Пасынчук Антонине Васильевне в том, что её муж – Пасынчука Г.Н. умер 4 декабря 1947 г. от болезни, связанной с пребыванием на фронте и в плену…"

Прим. Р.И.: читать строки книжных воспоминаний, понимая, что пережила семья Пасынчука, очень сложно. Радует факт того, что в отношении подполковника Пасынчука восторжествовала справедливая и заслуженная реабилитация, за отсутствием состава преступления!

Выводы

Тезисно и условно можно выделить некоторые моменты, касающиеся подполковника Пасынчука:

1) Человек был реабилитирован и сейчас историкам нельзя делать опрометчивых и однозначных выводов за отсутствием закрытой информации. Такая информация, например может сейчас храниться в фильтрационно-проверочном деле 1943 г. по репатриации подполковника, бывшего командира 5 тп 3 тд Пасынчука Н.Г. Будет ли она когда-нибудь открыта? Вряд ли! Скорее всего, будет уничтожена по истечению срока хранения. Мы не знаем, какие претензии к Пасынчуку были предъявлены НКВД (СМЕРШ).

2) Родственники Пасынчука могли бы сделать официальный запрос в ЦА ФСБ по последнему месту жительства, т.е. в СПб, если военнослужащий погиб – то по месту его рождения. Без доверенности родственников, ознакомиться с делом никак не получится. Однако, можно письменно задать общие вопросы в ФСБ, на которые должны предоставить ответ.

3) Что касается критики поведения Пасынчука в плену. Всем хорошо известно, что болтливость командира в плену – воинское преступление! Можно ли доверять данным, приведенным в немецком допросе/кинохронике? Как можно объяснить отсутствие ранения, разглашение военной тайны, а также характеристику, данную Пасынчуком на свое руководство?

Непонятно. К тому же, нет никакой гарантии того, что в немецком отчете (в показаниях Пасынчука на допросе), слова были сказаны именно Пасынчуком, а не другими пленными! Возможно, что в эти самые отчеты могла включаться вся известная на момент его составления информация (комбинированная) – полученная из разных источников. Сам же отчет содержал в заголовке фамилию старшего по званию командира РККА, оказавшегося в плену.

4) Проверка Пасынчука в НКВД длилась целых 8 месяцев военного времени! Для бывшего советского военнопленного, совершившего измену Родине, срок наказания в 5 лет ИТЛ кажется относительно мягким и, напротив – довольно тяжелым наказанием, скажем, если бы Пасынчук смог из плена: бежать, перейти линию фронта-попасть к партизанам или отсиживаться на нейтральной территории, и т.п. Мы не знаем никаких обстоятельств плена и освобождения. Был ли это побег из плена или немецкая вербовка-подготовка Пасынчука с дальнейшей заброской в тыл в 42-м, для проведения диверсий или с целью разведки? Так думается, потому что по делу Пасынчука был одновременный запрос из ГУК МО в Военную Прокуратору на группу 3 других фигурантов (Лазарева А.С., Осмасловского В.М., Иванова К.И.).

5) Военная халатность. Некоторыми историками командир танкового полка Пасынчук показан неопытным командиром в нелицеприятном свете. Якобы, он отдает преступные приказы использовать единственную роту огнеметных танков 5 тп в первом эшелоне, с задачей уничтожения средств ПТО противника, хотя с этой задачей должны были справится тяжелые танки КВ. А на деле, приказ приводит к расстрелу и уничтожению танковой группы артогнем тех же немецких ПТО в течение получаса с начала атаки.

В ЖБД 1-й танковой дивизии присутствует запись: «На фронте 2-го батальона 113-го сп возникает кризис». По впечатлениям немцев, точку в советском контрударе поставили залпы «небельверферов» 52-го полка, направленные на советские позиции и скопления танков. В отчете штаба 1-го мехкорпуса указывается, что 3-я танковая дивизия «под ударом пикирующих бомбардировщиков, применивших зажигательные бомбы и горючую смесь, мощной артиллерии и минометов» начала отход. 5-й танковый полк Пасынчука отходил на Порхов, 6-й танковый полк – на Псков. По предварительным оценкам, потери соединения в матчасти к концу боя достигали 50%. Как указывается в отчете корпуса, «по неточным данным», в 5-м танковом полку остался 1 танк Т-28 и 14 БТ, в 6-м танковом полку – 2 КВ и 26 БТ-7. Были потеряны все три КВ-2 и пять КВ-1 из 10 единиц, полученных накануне. По немецким заявкам, советские потери под Островом по состоянию на 19.30 за 5 июля 1941 года составили 75 танков.

https://zen.yandex.ru/media/imyarek/5-schastlivyh-dnei-podpolkovnika-pasynchuka-61139233f00eea30a2b122a4 – цинк

Стоит отметить, что плен, согласно сталинским порядкам не был равносилен измене Родине. Тут повторяется старый антисоветский миф, который легко опровергается при рассмотрении работы фильтрационных лагерей и многочисленным фактам, когда бежавшие из плена солдаты и командиры после прохождения фильтрации возвращались на фронт и продолжали воевать в обычных фронтовых подразделениях.

Опять же, есть вопрос и по сроку реабилитации, Пасынчук попал под волну хрущевских реабилитаций, которые зачастую проводились не менее огульно, нежели репрессии.

Ключевой вопрос, что именно содержалось в деле Пасычнука и на чем основывался приговор. Оценка фактуры из материалов дела лучше всего позволит понять, предавал ли Родину Пасынчук или нет, были ли у СМЕРШа реальные основания и т.д. и т.п.

Но как правило, в силу недоступности материалов дела в открытом доступе, судить о виновности таких людей предлагается по косвенным свидетельствам. В данном случае достаточно трудно сказать, были Пасынчук на самом деле виновен или нет.

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