 

Прокуратура заочно объявила о подозрении “мэру” оккупированной Макеевки

23.09.2021, 23:26, Новости дня
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Следствие установило, что с января 2015 года фигурант активно сотрудничал с оккупационными властями РФ. До мая 2019-го он был главой оккупационной администрации Горняцкого района Макеевки, а с мая стал псевдомэром города.

“Выполняя возложенные на него обязанности, подозреваемый обеспечивает реализацию в Макеевке функций местной власти, узурпированной оккупантами. В частности, участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав незаконных вооруженных формирований, формирует так называемый местный бюджет и пропагандирует идеи, направленные на создание положительного имиджа псевдореспублики”, – сообщили правоохранители.

“РБК-Украина” отмечает, что речь идет о 43-летнем Сергее Голощапове, уроженце Запорожья. Он учился в Донецке, в 1990-х работал на Макеевском коксохимическом заводе, затем – в руководстве предприятия “Алвема”.

Голощапов внесен в базу сайта “Миротворец”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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