 

Франция и США провели переговоры “по восстановлению доверия”

23.09.2021, 23:26, Новости дня
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Встреча состоялась в постоянном представительстве Франции при ООН после телефонного разговора двух президентов стран Эммануэля Макрона и Джо Байдена накануне.

“Министр [Ле Дриан] обсудил со своим американским коллегой условия и основные темы процесса углубленных консультаций между двумя странами, направленных на восстановление доверия. Он напомнил, что первый шаг был сделан во время звонка двух президентов, но отметил, что выход из кризиса между нашими двумя странами потребует времени и действий”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны согласились поддерживать тесный контакт.

Контекст:

Напряжение между Парижем и Вашингтоном возникло после того, как 15 сентября Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии. 

Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечало Bloomberg.

Франция 17 сентября отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за нового военного альянса AUKUS в связи с “исключительной серьезностью заявлений” Вашингтона и Канберры.

В Париже действия Канберры назвали “ударом ножом в спину”. Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо, которого отозвали в Париж для проведения консультаций, сравнил с предательством действия австралийского правительства после отказа Канберры от соглашения о строительстве подлодок на $90 млрд. По его словам, есть достоверные сообщения, что решение о разрыве соглашения с Францией после создания AUKUS готовилось в течение 18 месяцев.

В США заявляли, что не планируют отказываться от оборонного альянса AUKUS.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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