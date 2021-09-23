“Любимый борцун с коррупцией”. Кубраков предложил вернуть Лещенко в набсовет “Укрзалізниці”

“Недолго вся страна праздновала отставку набсовета “Укрзалізниці”. Кубраков снова подал на Кабмин Лещенко в набсовет “Укрзалізниці. Завтра на часе вопросов к правительству [в Верховной Раде] у меня будет много вопросов и к премьеру [Украины Денису Шмыгалю], и к министру”, – отметила она.

Копию документа о рекомендации кандидатуры Лещенко опубликовал в Facebook бывший народный депутат Украины Борислав Береза. Кроме Лещенко, Кубраков представил кандидатуру Давида Ламджарии.

“Недолго любимый борцун с коррупцией был безработным. Видимо, [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак дал команду и Лещенко быстро возвращают на “Укрзалізницю”. Какие конкурсы? Какие профессионалы? Какая, нафиг, борьба с коррупцией? Сережу возвращают на довольствие в “УЗ”, где он может все время оправдывать факапы и провалы Ермака и [президента Украины Владимира] Зеленского. А зарплату ему будем платить мы с вами из своих налогов. В общем, власть в очередной раз показывает, что лояльные репутационные банкроты ей ближе, чем кто-либо”, – прокомментировал он решение Кубракова.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6874895359203178

Контекст:

Лещенко назначили членом наблюдательного совета “Укрзалізниці” в конце 2019 года. Он подавал в НАПК информацию, согласно которой за май 2021 года он получил зарплату в качестве члена набсовета “Укрзалізниці” в размере 332 тыс. грн. В прошлом году средняя месячная зарплата Лещенко составляла около 210 тыс. грн.

По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”. В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали Гришину.

ВСК 9 сентября признала, что “Укрзалізниця” находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

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