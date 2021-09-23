 

Ученые определили, как заселялась Полинезия

23.09.2021, 23:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На основе анализа ДНК ученые сумели определить, когда и каким путем предки современных жителей страны попадали на ее территорию. Всего в исследовании приняли участие четыре сотни добровольцев.

Первые мигранты прибыли сюда, вероятно, примерно в 830 году. Это были выходцы из Самоа. Это были древние мореплаватели, говорят ученые. И двигались они, согласно полученным во время исследования данным, с запада на восток и с севера на юг.

Так на островах Басса, Кука, Таити началась колонизация предками коренных жителей. Позже всего они попали на остров Пасхи, известны своими загадочными статуями. Ученые датируют время первой высадки 1210 годом. Изучение древних миграционных путей продолжается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.02 / Российский вратарь «Рейнджерс» Георгиев подрался с одноклубником после игры

16.03 / “Спасибо за доверие к старику”. 83-летний Хопкинс прокомментировал свое появление в списке номинантов на “Оскар”

05.12 / Одесский облсовет ночью избрал председателя

09.12 / Украинский Хельсинкский союз наградил премиями за сексизм. Среди победителей – три нардепа от “Слуги народа”

19.08 / АНО «Национальные приоритеты» открыла страницы в соцсетях

07.08 / Потенциальный кандидат от “Слуги народа” в 208-м округе фигурировал в деле о захвате земельного участка – СМИ

31.03 / Власти и оппозиция Грузии отвергли предложения ЕС по выходу из кризиса

26.07 / Вооруженный демонстрант выстрелил в своих соратников в США

10.12 / Швец: Казалось, Харьков может готовиться существовать без Геннадия Адольфовича. Но прожив 20 лет “в духе Кернеса”, враз из этого состояния выйти нельзя

05.09 / 18 регионов Украины не соответствуют критериям для смягчения карантина – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика