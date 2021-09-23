Ученые определили, как заселялась Полинезия

На основе анализа ДНК ученые сумели определить, когда и каким путем предки современных жителей страны попадали на ее территорию. Всего в исследовании приняли участие четыре сотни добровольцев.

Первые мигранты прибыли сюда, вероятно, примерно в 830 году. Это были выходцы из Самоа. Это были древние мореплаватели, говорят ученые. И двигались они, согласно полученным во время исследования данным, с запада на восток и с севера на юг.

Так на островах Басса, Кука, Таити началась колонизация предками коренных жителей. Позже всего они попали на остров Пасхи, известны своими загадочными статуями. Ученые датируют время первой высадки 1210 годом. Изучение древних миграционных путей продолжается.