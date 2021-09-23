В Мьянме найдена маленькая прозрачная рыбка

Ученые обнаружили в водоемах Мьянмы новый вид рыб. Они маленького размера (до 12 миллиметров в длину), с маленьким мозгом и почти прозрачным телом. Определили данный организм к роду Danionella.

Как отмечают ученые, у рыбы совершенно нет черепа в привычном понимании этого слова. Собственно говоря, этот факт больше всего удивил исследователей, ведь ничего подобного до сих пор они не видели.

Прозрачность организма может превратить только что обнаруженную рыбку в некое подобие подопытной крысы или мыши, считают специалисты. С такими параметрами на рыбке удобно проводить нейрофизиологические исследования. Мозг действительно виден невооруженным глазом. Кстати, прозрачность обеспечена полным отсутствием чешуи, отмечают ученые.