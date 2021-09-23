Как же расцветают женщины после развода? – Личное мнение

Иногда после развода женщины расцветают. Ольга ТараБузова, Айза Гуфова, а теперь вот зацвела и Агата, бывшая раньше мученицей.

Кто знал про Агату до развода с Прилучным? А теперь она — социально-значимый элемент, и её позвали на каток в Ледниковый период на Первый канал.



Фото: Соцсети

Стоило год поплакать. Рассказать, как её лупили. Обозвать нехорошими словами всех разлучниц страны, заставляющих страдать честных мучениц.

И всё — звезда родилась.

Агата превратилась в общественном сознании в роковую женщину — получила сразу 2 обвинения в связях с женатыми. Женатики разные, а Агата — одна.

И пусть ни одна из сплетен не является правдой, важно ведь, что люди искренне поверили, что Агату можно хотеть.

Это ли не успех, подумала я, вспомнив половой вареник разведёнки Гуфовой. Считается, что и её кто-то хочет, и Бузову. Смотрю я на этот цирк разведёнок и думаю иногда, что люди окончательно сошли с ума.

Нет, за девочек я безусловно рада — особенно за Кристину Асмус. Не потеряла себя в разводе, будоражит народ своими прыщиками.

Однако посмотрите внимательно на этих женщин под/за 40. Кто-то реально думает, что они расцвели?

А вы как оцениваете состояние разведёнок? Кому-нибудь он пошёл на пользу? Кому?

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