 

Из столичного региона России начали массово улетать птицы

23.09.2021, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из Москвы из Московской области начали массово улетать перелетные птицы. Об этом сообщили представители столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты пояснили, что причиной миграции птиц стали похолодание и обильные дожди, которые обрушились на регион в сентябре. В результате пернатым стало не хватать кормовой базы, после чего столицу начали покидать такие птицы как соловьи, стрижи, ласточки и кукушки. Эксперты ожидают, что скоро за ними последуют зяблики, скворцы, дрозды и чайки, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Сижу с малышкой и научу зарабатывать миллион – Личное мнение

01.06 / Скандалы: Игры сильных

25.04 / Доктор из Японии рассказал о способе борьбы с ожирением печени

22.01 / Белоруссию оставили без очередного чемпионата мира

17.01 / Мнение: Навальный, который никому неинтересен, летит в Москву…

17.09 / Жители СВАО переезжают в 19 новостроек по программе реновации

03.07 / Галкин посмеялся над разницей в возрасте между ним и Пугачевой

26.06 / Средство, которое должно быть под рукой у каждого в летнюю пору: наносим пудру от пота на стопы

02.11 / Дмитрий Исхаков нашел замену Полине Гагариной

09.09 / Голодное студенчество, болезнь и женщина всей жизни: как сложилась трагическая судьба Рыжова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика