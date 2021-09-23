Из столичного региона России начали массово улетать птицы
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Из Москвы из Московской области начали массово улетать перелетные птицы. Об этом сообщили представители столичного комплекса городского хозяйства.
Специалисты пояснили, что причиной миграции птиц стали похолодание и обильные дожди, которые обрушились на регион в сентябре. В результате пернатым стало не хватать кормовой базы, после чего столицу начали покидать такие птицы как соловьи, стрижи, ласточки и кукушки. Эксперты ожидают, что скоро за ними последуют зяблики, скворцы, дрозды и чайки, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.
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