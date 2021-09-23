Из столичного региона России начали массово улетать птицы

Из Москвы из Московской области начали массово улетать перелетные птицы. Об этом сообщили представители столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты пояснили, что причиной миграции птиц стали похолодание и обильные дожди, которые обрушились на регион в сентябре. В результате пернатым стало не хватать кормовой базы, после чего столицу начали покидать такие птицы как соловьи, стрижи, ласточки и кукушки. Эксперты ожидают, что скоро за ними последуют зяблики, скворцы, дрозды и чайки, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.