Сирия пригрозила США повторением Афганистана в случае невывода войск

Соединенные Штаты должны немедленно вывести войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане, сообщил глава сирийского МИД Фейсал Микдад.

«Мы хотим, чтобы они (США) сфокусировали свое внимание на Афганистане. Пусть там занимаются своим делом, после тотально унизительного вывода американских войск из Афганистана. Что нам нужно сейчас, …так это чтобы американцы ушли из Сирии. В противном случае они столкнутся с таким же исходом, что и в Афганистане», – приводит слова Микдада РИА «Новости».

Министр иностранных дел Сирии также сообщил, что провел прекрасную встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. «Она прошла прекрасно, как и всегда. Мы координируем наши совместные усилия. Недавно состоялся визит президента Башара Асада, в ходе которого он и президент Владимир Путин определили нашу дальнейшую стратегию (сотрудничества)», – сказал Микдад.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

Напомним, в сентябре 2020 года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.