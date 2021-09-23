 

Сирия пригрозила США повторением Афганистана в случае невывода войск

23.09.2021, 22:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоединенные Штаты должны немедленно вывести войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане, сообщил глава сирийского МИД Фейсал Микдад.

«Мы хотим, чтобы они (США) сфокусировали свое внимание на Афганистане. Пусть там занимаются своим делом, после тотально унизительного вывода американских войск из Афганистана. Что нам нужно сейчас, …так это чтобы американцы ушли из Сирии. В противном случае они столкнутся с таким же исходом, что и в Афганистане», – приводит слова Микдада РИА «Новости».

Министр иностранных дел Сирии также сообщил, что провел прекрасную встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. «Она прошла прекрасно, как и всегда. Мы координируем наши совместные усилия. Недавно состоялся визит президента Башара Асада, в ходе которого он и президент Владимир Путин определили нашу дальнейшую стратегию (сотрудничества)», – сказал Микдад.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

Напомним, в сентябре 2020 года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Кулеба заявил, что визит Санду в Украину свидетельствует о перезагрузке отношений между странами

04.09 / Стала известна принадлежность попавших в ДТП в Анапе автобусов

20.06 / На выборах в парламент Армении проголосовала почти половина избирателей

15.09 / Трамп опроверг намерение устроить войну с Китаем

11.10 / ЦИК признал “киборга” Шараскина народным депутатом

04.02 / Звезда «Гардемаринов» рассказал о заставивших отказаться от алкоголя причинах

15.08 / За сутки от окронавируса в Украине вакцинировали 76,1 тыс. человек

19.06 / Кабмин хочет потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн

11.12 / Разработку австралийской вакцины от COVID-19 свернули из-за ложноположительных тестов на ВИЧ

01.03 / Зеленский: В праздничные и выходные дни не должно уменьшаться количество вакцинаций от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика