 

ЕС хочет упразднить все разъемы кроме одного

23.09.2021, 22:48, Разное
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Если ЕС примет новые предложения Еврокомиссии, то порты USB окажутся в Европе вне закона. Зарядку любых девайсов кроме как с помощью порта Type-C запретят ради покупателей, экологии и борьбы с глобальным потеплением. Преимущества этого разъема – его можно втыкать как угодно: в отличие от всех прочих, он одинаковый, как колобок, сверху, снизу и с обеих сторон шнура.

Точно сказать, как изменятся цены на планшеты и прочую электронику с введением нового стандарта, пока никто не может, но скорее всего, всё, как обычно, подорожает.

Среди главных противников перехода – естественно, Эппл: компания работает над переводом своей экосистемы на единый порт Lighting – а теперь проект, в который вложено столько средств и времени, окажется нелегальным. Переход должен сократить количество европейских отходов на 11 т в год, прогнозирует Еврокомиссия. Эппл считает, что мусора, наоборот, станет больше. Одних айфонов с Lightning-портом в ЕС около 1 млрд. Переделывать их никто не будет, останется выбросить. Владельцы айфонов пострадают. По мнению еврокомиссара по внутреннему рынку Тьери Бретона, перевод на единый стандарт подключения, наоборот, ради покупателей и делается.

Если поправки пройдут, производителям дадут еще пару лет на перевод всех девайсов на стандарт USB-C. Еврокомиссия за десятилетие уже добилась десятикратного «добровольного» сокращения стандартов (с 30 до 3). Выжили микро-USB, Lightning Эппла и USB-C, на который и намерена перейти Европа. Кроме того, в силу новых поправок зарядки должны будут продаваться отдельно, девайсы – отдельно и никак иначе.

Би-Би-Си

Ненадежный источник: РИА Fognews



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