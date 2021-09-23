ЕС хочет упразднить все разъемы кроме одного

Если ЕС примет новые предложения Еврокомиссии, то порты USB окажутся в Европе вне закона. Зарядку любых девайсов кроме как с помощью порта Type-C запретят ради покупателей, экологии и борьбы с глобальным потеплением. Преимущества этого разъема – его можно втыкать как угодно: в отличие от всех прочих, он одинаковый, как колобок, сверху, снизу и с обеих сторон шнура.

Точно сказать, как изменятся цены на планшеты и прочую электронику с введением нового стандарта, пока никто не может, но скорее всего, всё, как обычно, подорожает.

Среди главных противников перехода – естественно, Эппл: компания работает над переводом своей экосистемы на единый порт Lighting – а теперь проект, в который вложено столько средств и времени, окажется нелегальным. Переход должен сократить количество европейских отходов на 11 т в год, прогнозирует Еврокомиссия. Эппл считает, что мусора, наоборот, станет больше. Одних айфонов с Lightning-портом в ЕС около 1 млрд. Переделывать их никто не будет, останется выбросить. Владельцы айфонов пострадают. По мнению еврокомиссара по внутреннему рынку Тьери Бретона, перевод на единый стандарт подключения, наоборот, ради покупателей и делается.

Если поправки пройдут, производителям дадут еще пару лет на перевод всех девайсов на стандарт USB-C. Еврокомиссия за десятилетие уже добилась десятикратного «добровольного» сокращения стандартов (с 30 до 3). Выжили микро-USB, Lightning Эппла и USB-C, на который и намерена перейти Европа. Кроме того, в силу новых поправок зарядки должны будут продаваться отдельно, девайсы – отдельно и никак иначе.

Би-Би-Си

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