Сделают ноги длиннее, а талию – тоньше: как создавать осенние аутфиты с трендовыми брюками с защипами

Брюки со складками должна иметь в гардеробе каждая модница. Эта вещь вне времени и практически не выходит из моды. В этом сезоне они занимают главенствующую позицию и даже вытесняют джинсы. Осталось только разобраться, как правильно их носить и сочетать, чтобы выглядеть современно и стильно.

Особенности и преимущества

Брюки со складками характеризуются высокой или средней посадкой на талии и прямым кроем, хотя встречаются модели с зауженными книзу штанинами.

Их успех легко объяснить: они универсальны, удобны в носке, легко сочетаются с другими предметами гардероба и хорошо вписываются во многие стили.

Они дают огромное количество возможностей по составлению различных стильных луков. Их можно надевать с кроссовками и спортивным топом, с вязаными свитерами и лоферами или балетками, с блузками и туфлями на высоких каблуках.

Из верхней осенней одежды к ним подойдет практически все – и строгий жакет, и куртка, и прямое пальто, главное, чтобы эти элементы не были слишком объемными, чтобы образ не получился громоздким.

С коротким пуловером и туфлями

Это классический вариант, но от этого не перестает быть эффектным. Изысканные, элегантные и удобные в носке брюки можно надеть с базовым свитером или вязаным кардиганом и дополнить классическими туфлями на устойчивом каблуке.

Стилисты рекомендуют применить один ловкий прием – носить свитер, слегка заправив его в брюки. Таким образом можно сделать живот визуально более плоским.

Еще один полезный совет – надевать такие брюки с короткими топами и трикотажными изделиями. Это позволит удлинить силуэт и стать визуально выше.

Многослойный образ

Чтобы создать более формальный стиль, можно сочетать брюки со складками с топом и босоножками на каблуке и добавить для многослойности пиджак. Чтобы силуэт набрал объем, топ или рубашка под пиджаком должны быть короче его или слегка приталенными.

Брюки, закрывающие щиколотку

Этот вариант идеально подойдет женщинам невысокого роста. Им стоит остановить свой выбор на брюках со складками с высокой талией, которые закрывают щиколотку. Таким образом получится сделать ноги визуально длиннее. Этот эффект усилится, если верх будет укороченным и приталенным.

Стиль оверсайз

Такой вариант подойдет для создания неформального лука. К брюкам нужно надеть топ и кроссовки, чтобы добиться спортивного шика и подчеркнуть сдержанность модели со складками, и добавить блейзер оверсайз, который компенсирует объем и сделает образ безупречным.

Зауженные брюки в однотонном образе

Брюки со складками и с зауженными штанинами великолепно комбинируются с пальто прямого кроя. Все элементы лука – брюки, заправленный в них свитер, пальто – выдержаны в единой цветовой гамме.

Бежевые брюки

Бежевая модель брюк со складками – пожалуй, лучший выбор. Такой вариант можно комбинировать практически со всеми вещами.

Черные брюки

Для любителей черного цвета в одежде такие брюки станут незаменимой вещью. Их можно использовать для создания и офисного образа, и вечернего.

Чинос коричневого цвета

Коричневый – один из самых популярных осенних цветов. Доминирует он и осенью – зимой 2021-2022. Брюки чинос коричневого цвета – один из основных предметов этого сезона. К ним можно подобрать как белую рубушку, так и более яркие модели.

Брюки с широкими штанинами

Женщинам невысокого роста лучше всего остановить свой выбор на широких брюках со складками, которые делают ноги визуально длиннее. Такая модель наиболее удобна, к ней подходит любая обувь. Для создания изысканного образа эти брюки нужно носить с каблуками. С массивными кроссовками лук получится более непринужденным и современным.