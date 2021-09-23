Их брак был спонтанным, и сейчас ему 25 лет: в чем заключается секрет счастья Максима Лагашкина и Екатерины Стуловой

Иногда у творческих людей работа переплетается с личной жизнью. В сериале “Жуки” исполнили роли Екатерина Стулова и Максим Лагашкин. Их герои проживают в одной деревне и время от времени пересекаются. Несмотря на то, что в “Жуках” персонажи не испытывают любовных чувств, в жизни артисты любят друг друга. Стулова и Лагашкин поженились еще в студенчестве.

О том, что они супруги, знают даже не все их коллеги. А актеры в этом году отпраздновали 25 лет совместной жизни. Они оба – люди спонтанные и вспыльчивые, и все же у них получилось не только сохранить семью в течение долгого времени, но даже не растерять задора и пылкости. У Максима Лагашкина и Екатерины Стуловой на самом деле есть свой свой секрет, который раскрывать они не торопились.

Любовь

Они первый раз встретились на прослушиваниях в ГИТИСе. При этом Максим, который всегда мечтал стать артистом, переживал, а Екатерина, увидев на проходной Театра Маяковского грустного Лагашкина, стала его подбадривать.

Правда, сам он практически не слышал, что говорила эта красивая девушка. Мысли Максима были заняты только поступлением в университет.

Екатерина в раннем возрасте мечтала стать каскадером, танцовщицей, актрисой, затем – стюардессой, журналистом и моделью. А вот мама и папа девочки были простыми и мыслили приземленно.

Мать до последнего не верила, что дочка пойдет в театральное училище, а Стулова решила: только став артисткой, она сможет попробовать себя в разных ролях. В итоге Максим и Екатерина стали студентами, а знакомство как-то быстро превратилось в любовные отношения.

Семейная жизнь

При этом обвенчались Стулова и Лагашкин через несколько месяцев после первой встречи. Но еще очень долго скрывали от всех это, даже однокурсники и родители не сразу узнали о том, что они поженились.

Виновником такого быстрого развития событий был Лагашкин. Максим решил, что готов жениться и мечтает видеть Екатерину рядом всю свою жизнь.

Лагашкин живет чувствами и доверяет своей интуиции больше, чем здравому смыслу. Обвенчались супруги в церкви, а расписались уже после того, когда их старшему сыну было три года. У них никогда не было сомнений в выборе, а спонтанное решение стало судьбоносным.

Секрет крепкого брака

После университета муж и жена были приняты в труппу Театра Маяковского, при этом у них уже родился сын. Ребенку не было еще и месяца, когда Екатерина вышла на работу, так как была задействована в постановке. А вот Лагашкин после рождения Саввы проработал в театре не так долго.

Необходимость кормить семью заставила Максима искать дополнительный доход, и они вместе с другом основали кинокомпанию “Синемафор”. А затем были роли в фильмах, популярность и усталость. Стулова стремилась во всем поддерживать супруга.

Екатерина успешно совмещала выступления в театре, киносъемки, ведение хозяйства и воспитание наследников. Восемь лет назад у супругов родился второй сын. Нельзя сказать, чтобы Максиму и Екатерине было легко, но ни у одного из них не появлялось мысли о разводе.

Стулова и Лагашкин преодолевали все трудности, смеялись над конфликтами и вновь двигались вперед. Просто супруги когда-то решили быть навсегда вместе, поэтому все сложности преодолевали совместно, учились справляться со своей вспыльчивостью.

Бывают ссоры

Если у кого-то из них плохое настроение, то второй готов это выдержать и успокоить любимого. Потому что в дальнейшем поддержка понадобится ему. Максим и Екатерина никогда не переводят ссоры в разряд серьезных конфликтов.

Супруги часто снимаются вместе, они любят такие проекты. Это помогает Стуловой и Лагашкину проводить вместе больше времени, и даже дети могут сопровождать их на киносъемках. Кстати, старший сын знаменитостей пошел по родительским стопам, только он получает актерское образование в Лондоне. А младший ребенок пошел во второй класс, но уже наблюдает за тем, что делают мать и отец.

В их семье нет творческой ревности. Каждый из них восхищается победами и гордится успехами своей половинки. И самое главное, супруги в состоянии смеяться над своими недостатками. Максим Лагашкин и Екатерина Стулова – отличная команда, которой не страшны испытания. Не всем творческим союзам удается сохранить свои семьи.