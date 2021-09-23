 

Обозреватель – Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН «потроллил» Россию

23.09.2021, 22:42, Новости дня
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Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Владимир Зеленский «потроллил» Россию. Как передаёт «Обозреватель», украинский президент сказал, что для Украины будет счастьем, если РФ покинет украинские территории, а не будет уходить от диалога и покидать только залы.


Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «потроллил» Россию, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Как пишет «Обозреватель», он сказал, что для Украины будет счастьем, если РФ покинет украинские территории, а не будет уходить от диалога и покидать только залы.

Зеленский также поблагодарил страны, которые поддерживают Украину и не признают «оккупацию Крыма»* и отдельных регионов Донбасса и осуждают российскую агрессию.

«…которые могут называть вещи своими именами: оккупацию называть оккупацией, а агрессию называть агрессией, не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастье Украине это точно не принесёт. Счастье Украине могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы», — говорил Зеленский.

Как отмечает издание, Зеленский открыто не назвал Россию, а лишь намекнул на неё.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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