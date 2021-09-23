 

Кулеба – Киеву сейчас бессмысленно разрывать дипломатические отношения с Москвой

23.09.2021, 22:42, Новости дня
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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Киеву сейчас нет смысла и пользы расторгать дипломатические отношения с Россией. Как передаёт «ЛIГА.net», дипломат заявил, что на такой шаг нужно было идти в 2014 году, — теперь же должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы Киев вернулся к этому вопросу.


Reuters

Украине нет смысла и пользы расторгать дипломатические отношения со «страной-агрессором Россией из-за «выборов» в нелегитимную Госдуму на временно оккупированных территориях Украины». Как пишет «ЛIГА.net», об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, он — «за резкие шаги», но «резкость должна быть умной, продуманной и своевременной». Другими словами, объяснил Кулеба, он считает, что разрывать дипотношения с Россией «нужно было в 2014 году».

«Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипотношений — это высшая мера наказания», — отметил глава МИД.

Он посетовал, что эта тема постоянно крутится в украинских СМИ в той или иной форме, однако «это риторика, далёкая от реальной политики».

«Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений практически, де-факто нет, если кто-то этого не заметил. А идти сейчас просто так устраивать шоу и их разрывать — это не разумный шаг», — подытожил Кулеба.



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