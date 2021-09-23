Мнение: Прокуратура Севастополя заинтересовалась общежитием, которое продали вместе с жильцами

В продолжение истории о том, как в Севастополе продали общежитие вместе с проживающими в нем людьми https://colonelcassad.livejournal.com/7064479.html, которым предложили до конца года стать бомжами.

Общественная и медийная огласка привлекла внимание властей города и к делу подключилась севастопольская прокуратура, что дает некоторые шансы на то, что ситуация будет разрешена с учетом интересов проживавших в общежитии семей.

Что примечательно, общежитие было фактически продано его прежними владельцами самим себе, что уже указывает на мутный характер смены собственника, который после процедуры банкротства предприятия просто захотел избавиться от сотрудников обанкротившегося предприятия, одним из учредителей которого он и являлся.

Всем кто помогал в распространением этой истории спасибо.

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