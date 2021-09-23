“Не можем говорить о 100-процентном результате”. Геращенко оценил вероятность нахождения устроивших покушение на Шефира

“В таких случаях я могу сказать, что делается все возможное, как и в других преступлениях, чтобы найти киллера. Естественно, мы не можем говорить, что будет 100-процентный результат. Но мы сделаем для этого все возможное”, – сказал он.

По мнению Геращенко, вчера должно было произойти “наглое и циничное убийство” одного из людей, которые входят в ближайшее окружение Зеленского.

“Цель – запугать и сделать так, чтобы президент почувствовал, что могут убить ближайших ему людей”, – заключил Геращенко.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.

23 сентября стало известно, что СБУ взяла Шефира и его семью под охрану.

—