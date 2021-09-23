 

РФ наказывает украинцев в Крыму за отказ от российских паспортов – миссия США при ОБСЕ

23.09.2021, 22:34, Новости дня
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“В Крыму Россия продолжает наказывать граждан Украины, которые решили не принимать российские паспорта. Только на прошлой неделе оккупационная власть оштрафовала нескольких крымскотатарских лидеров и других демонстрантов, которые были задержаны из-за протеста против задержания заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, за то, что они не имели российского паспорта”, – отметили в американской миссии.

США продолжат следить за делом Джелялова и других крымскотатарских активистов, американская сторона призвала российские власти освободить задержанных.

В миссии США при ОБСЕ подчеркнули, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией.

“Будучи подписантом совместной декларации Крымской платформы, мы подтверждаем, что Крым – это Украина”, – сказано в заявлении американской миссии.

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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