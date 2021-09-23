 

Устойчивость юга и востока Украины зависит от готовности местной власти противодействовать внешним угрозам – глава Центра информбезопасности Соловей

23.09.2021, 22:33, Новости дня
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Мероприятие транслировалось на YouTube-канале агентства “Укринформ”.

“Это исследование – это срез нашего общества… Нас как Центр поразил момент, что устойчивость юга и востока Украины зависит от способности и готовности местных чиновников противодействовать этим внешним угрозам. Мы увидели, что именно это звено является первым на линии обороны от внешних угроз. Но не всегда оно является адекватным тем угрозам, которые возникают постоянно”, – сказал Соловей.

По его словам, исследование есть отправной точкой для дальнейших практических шагов, направленных на противодействие угрозам со стороны России.

“Как и любое лечение начинается с обследования и постановки диагноза больного, так и противодействие угрозам национальной безопасности начинается с изучения аудитории, которая подвергается этому информационному влиянию”, – аргументировал Соловей.

Он отметил, что исследование показывает направления и рамки работы для госорганов, задействованных в обеспечении информационной, цифровой и коммуникационной безопасности.

Согласно материалам исследования, опубликованным на сайте Международного центра обороны и безопасности (ICDS), пользователи запрещенной в Украине соцсети “ВКонтакте” на юге и востоке страны распространяют прокремлевскую пропаганду и контент с антиукраинских групп и сообществ. В частности, из 30 самых идеологически активных пользователей соцсети около трети – открытые сторонники сепаратистской идеологии.

Контекст:

В исследовании “Стойкая Украина – хрупкая мозаика? Общество, медиа, безопасность и перспективы” в период весны 2019 года было проведено 30 методологически сбалансированных фокус-групп с 200 участниками в 10 населенных пунктах: Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Херсоне, Николаеве, Очакове, Скадовске, Чаплынке, Геническе и Новой Каховке. На следующем этапе, летом – осенью 2019 года, было проведено 36 глубинных интервью с экспертами в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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