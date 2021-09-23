Рада приняла закон об олигархах, из Кабула эвакуировали украинцев, Шефира взяла под охрану СБУ. Главное за день

Закон об олигархах

Верховная Рада поддержала законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”. За законопроект проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Против – 54. Воздержались – 27.

229 голосов дали нардепы от “Слуги народа”. Один представитель фракции проголосовал против. Также за законопроект голосовали представители партии “Голос” (11 нардепов), депутатских групп “За майбутнє” (18), “Довіра” (15) и внефракционные (6).

Во время рассмотрения законопроекта об олигархах оппозиция скандировала: “Лукашенко!”

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие закона о деолигархизации.

Журналисты узнали о недовольстве нардепов от “Слуги народа” тем, что автор идеи о принятии законопроекта об олигархах по спецпроцедуре, нардеп Федор Вениславский не голосовал за нее.

Эвакуация из Афганистана

Вечером 23 сентября в Международном аэропорту Борисполь приземлился самолет из Кабула, эвакуировавший из Афганистана украинских граждан и членов их семей. По информации замминистра обороны Анны Маляр, среди прилетевших – 30 граждан Украины и члены их семей, девять человек с правом на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана и два человека по запросу Канады.

Покушение на Шефира

Патроны, которыми обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, произведены в Венгрии. Они не выпускались в Украине и почти не использовались ранее на территории Украины. Об этом рассказал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Главный редактор сайта “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов уточнил, что это патроны из ограниченной партии. Они продавались в одном из магазинов Львова шесть лет назад.

Служба безопасности Украины взяла Шефира и его семью под охрану.

Полиция, Нацгвардия и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали более 430 га леса и отработали ближайшие к месту преступления населенные пункты. Правоохранители подключили водолазов.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что нельзя говорить, что поиск преступников стопроцентно завершится результативно.

Война на Донбассе

В результате вооруженного конфликта на Донбассе с 1 февраля по 31 июля этого года пострадали 62 мирных жителя. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. По ее слвоам, за последние полгода ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. Из 62 человек 15 человек погибли и 47 были ранены, это на 51% больше по сравнению с предыдущими шестью месяцами.

Санкции против “Северного потока – 2”

Палата представителей США единогласно одобрила поправки к проекту оборонного бюджета США, предусматривающие санкции против газопровода “Северный поток – 2”. Законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США Джо Байден.

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