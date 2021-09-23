Мнение: Интервью Стефана Банселя

Сегодня вышло весьма примечательное интервью генерального директора Moderna Inc Стефана Банселя. Безусловно, он выступает с позиций своей корпорации и рапортует об увеличении поставок вакцины. Однако в интервью есть небольшой, но крайне примечательный абзац (в переводе):

«Те, кто не получит прививку, будут иммунизироваться естественным образом, потому что вариант Delta настолько заразен. Таким образом, мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию гриппа. Вы можете либо сделать прививку, и хорошо провести зиму. Или вы этого не делаете и рискуете заболеть и, возможно, даже оказаться в больнице».

Строго говоря, с прививкой или без, но примерно через год основная масса населения Земли так или иначе, но пройдет через заболевание коронавирусом — невакцинированные естественным образом. И получат иммунитет к заболеванию. На чем максимум через год все, что происходит сегодня, завершится тоже естественным образом.

Сильно подозреваю, что не будь свирепой борьбы с ковидом за гранью здравого смысла и всем мыслимым медицинским протоколам, указанная ситуация естественной иммунизации уже завершилась бы. И скорее всего, количество жертв (в интегральном исчислении — то есть, жертв самого ковида и жертв, возникших от борьбы с ним — так называемой сверхсмертности, которая в основном составлена из людей, умерших от иных заболеваний, но по причине невозможности получения своевременной помощи), в общем, число жертв было бы тоже существенно меньше.

Но по понятным причинам медицина здесь вообще ни при чем. Нынешний апокалиптический бал правит политика и совершенно конкретная политическая установка. А потому медицина глубоко вторична и не имеет к происходящему практически никакого отношения.

Вирус ковида (неважно, искусственное ли его происхождение или оно носит естественный характер) — это в первую очередь вирус. А потому подчиняется всем законам развития и эволюции, то есть, непрерывно мутирует в сторону увеличения заразности, снижая с каждой итерацией свою летальность. Возможно, что пресловутый штамм «Дельта» и есть та оптимальная конфигурация, тот наиболее сбалансированный набор качеств, который помогает вирусу максимально распространять свой геном в популяции. То есть, то, что и является смыслом существования вируса.

Беспощадная тотальная борьба с ним «по площадям» лишь замедляет процесс, а значит — затягивает время существования несбалансированных и более летальных штаммов. По сути, борьба с ковидом убивает больше, чем лечит.

Кстати, поэтому ранее (до ковида) стратегия борьбы была принципиально иной — медицина помогала так называемым группам риска, оставляя здоровых людей бороться с заболеванием через собственный личный иммунитет. Тем самым число людей, которые получали помощь, было вполне адекватным возможностям системы здравоохранения, которая продолжала оказывать помощь и другим категориям больных.

Ликвидация этой стратегии и переход на полностью неадекватную модель «борьбы» по сути, и стала причиной гибели огромного числа людей, которые имели все шансы выжить, не ведись эта «борьба».

Но это логика любого политического вмешательства в естественные процессы. Не будь «борьбы с терроризмом», не возник бы ИГИЛ, не был бы разрушен огромный регион, остались бы жить миллионы людей. Но разве на такие пустяки обращают внимание те, кто и проектирует эти глобальные эксперименты?

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