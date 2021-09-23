Ксения, которая никогда не врёт – Личное мнение

Ксения Бородина в очередной раз накинулась на своих подписчиц. Накинулась агрессивно, с оскорблениями: как с цепи сорвалась.



Фото: Соцсети

Ксюндель, узбагойся.

Без уютненьких фильтров, тонны грима и фотошопа ты выглядишь даже не на 38, а на 45. Сорок пять лет трудной судьбы. Это во-первых.

Во-вторых, будучи 38-летней матерью двоих детей, пытаться мериться привлекательностью с 25-летними девушками и доказывать всему миру, что ты вся из себя натуральная, — это надо быть откровенно неумной.

Ксюндель, ты уверена, что у тебя нет филлеров? Ты на 100% в этом уверена?



Фото: Соцсети

Лично я на твоих фото разных лет вижу совершенно разные губы и носы. Про ринопластику ты случайно не забыла? Ты точно её не делала? Точно-точно?

Мне кажется, у тебя уменьшился нос. Уменьшился и повис сосиской. Сам, что ли, уменьшился? Похудел?



Фото: Соцсети

Зубы твои, Ксения, тоже с годами изменились несмотря на то, что в Инстаграме ты рекламируешь средство для их отбеливания и заявляешь, что зубы у тебя — свои.



Фото: Соцсети

Может, ты, Ксюндель, и не врёшь. Никогда не врёшь.

Может, с памятью у тебя туго, а, лапочка? Забываешь многие вещи?

К чему это я? Ах, да: мои хорошие, Бородина — наглядный пример женщины, которая отчаянно пытается быть красивой, раскрепощённой и сексуальной, а получается плохо. И дело-то тут — вовсе не во внешности даже, а в комплексах.

Можно литрами вкачивать в губы гель. Можно отпилить нос и похоронить себя реальную под фотошопом и фильтрами. Можно сделать зубы и похудеть, как похудела Бородина.

Нутро это не меняет.

Именно поэтому люди интуитивно, на уровне подсознания, по мельчайшим жестам, интонациям и походке женщины считывают, является ли она красивой от природы или родилась уродом и всю жизнь пытается сбросить с себя шкуру лягушки.

Внутри Ксюндель так и осталась толстой, зажатой девочкой с большим носом. Девочкой, которая не нужна ни папе, ни маме.

Так выглядит правда. И эта правда — причина агрессии Бородиной.

Не стоит Ксюнделя за это гнобить. Лучше пожалеть.

А кто живёт внутри вас? Какой персонаж?

—