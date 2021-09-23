 

В России появятся три новых бренда вина

23.09.2021, 22:06, Разное
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В СМИ появилась информации о соглашении российской компании Beluga Group с французским винным домом Vranken&Pommery Monopole Group о поставках в Россию трех новых бренда вина. Эксперты по вину Эркин Тузмухамедов и Артур Саркисян положительно оценили эту договоренность.

Согласно данным изданий, на прилавках появятся бренды Pink Flamingo, Chаteau La Gordonne и Pommerу. Специалисты считают, что качество этих напитков не вызывает сомнений и выражают уверенность, что они понравятся российским потребителям, сообщают “Вести Подмосковья”.



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