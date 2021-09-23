 

«Газпром нефть» и «Аэрофлот» вместе разработают авиатопливо из растительного сырья

23.09.2021, 22:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Газпром нефть» и национальный перевозчик «Аэрофлот» будут сотрудничать для создания первого в РФ производства авиатоплива с минимальным углеродным следом (SAF) на основе растительного сырья. К разработчикам также могут присоединиться производители российской и иностранной авиатехники.

«Мы видим, что в нашей стране и во всем мире есть потенциально высокий спрос со стороны авиационной отрасли на «зеленое» топливо — с учетом задачи по снижению углеродной интенсивности воздушных перевозок. Технологические и научные компетенции «Газпром нефти» позволяют компании активно включиться в работу по созданию такого продукта», – сказал после подписания соглашения председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам генерального директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, актуальность экологии в авиации в последнее время только возросла.

«Группа Аэрофлот всегда уделяла большое внимание вопросам экологической эффективности. Обновление флота и эксплуатация современных лайнеров позволили снизить наш карбоновый след за последнее десятилетие на 30%. Подписанное соглашение с «Газпром нефтью» в области развития устойчивого топлива – важный шаг в повышении экологической эффективности», – сказал он.  

Новое авиатопливо будет сертифицировано по всем стандартам авиационной безопасности. Его создание станет актуальным ответом на требования международной организации гражданской авиации ICAO по снижению загрязнения атмосферы диоксидом углерода. Как отметил Дюков, главной площадкой для исследований станет Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге, а партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией сделает процесс разработки еще более эффективным.



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