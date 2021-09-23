ГП утвердила обвинение против участника банды по делу о терактах в Москве

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении причастного к терактам в 2010 году на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, причастного к террористическим актам, совершенным 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена, в результате которых погибли 39 человек», – приводит сообщение РИА «Новости».

Нуров обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств.

Следствие считает, что Нуров выполнял роль связного банды, на личном автомобиле неоднократно перевозил ее членов на встречи, где планировались взрывы в Московском метрополитене, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов. Нуров свою вину признал полностью.

Ранее Басманный суд Москвы продлил на четыре месяца срок ареста начальнику полиции Кизлярского района Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву по уголовному делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году.

Напомним, в марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях Московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошли два взрыва. 36 человек погибли на месте, из них 24 на станции метро «Лубянка» и 12 на станции метро «Парк культуры». В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.