Появились данные о принадлежности пропавшего на Камчатке вертолета ФСБ

Совершивший жесткую посадку на Камчатке вертолет Ка-27, по предварительной информации, принадлежит ФСБ России, сообщил источник в авиационных службах.

«Предварительно известно, что вертолет принадлежит ФСБ», – приводит слова источника ТАСС.

Ранее сообщалось, что с вертолетом на Камчатке была потеряна связь. Позже в авиадиспетчерских службах сообщили, что вертолет Ка-27, на борту которого могут находится до пяти человек, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая в Камчатском крае. Он выполнял тренировочный полет.

Начаты поиски, но их активная фаза начнется в светлое время суток. К операции планируется привлечь вертолет и наземную группировку.