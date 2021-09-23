Появились данные о принадлежности пропавшего на Камчатке вертолета ФСБ
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Совершивший жесткую посадку на Камчатке вертолет Ка-27, по предварительной информации, принадлежит ФСБ России, сообщил источник в авиационных службах.
«Предварительно известно, что вертолет принадлежит ФСБ», – приводит слова источника ТАСС.
Ранее сообщалось, что с вертолетом на Камчатке была потеряна связь. Позже в авиадиспетчерских службах сообщили, что вертолет Ка-27, на борту которого могут находится до пяти человек, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая в Камчатском крае. Он выполнял тренировочный полет.
Начаты поиски, но их активная фаза начнется в светлое время суток. К операции планируется привлечь вертолет и наземную группировку.
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