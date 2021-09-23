Пергамент уже давно не авторитет: как выбрать коврик для выпечки (советы от кондитера)

Многие хозяйки используют пергамент для выпечки. Это удобно, но не очень экологично. Нередко в процессе приготовления еда прилипает к пергаменту. Кондитер Лиза Глинская рекомендует хозяйкам использовать коврики для выпечки и рассказывает о том, как выбрать этот удобный и полезный предмет.

Для чего используются коврики

Есть три основных разновидности этой кухонной утвари. Коврики для выпечки бывают силиконовыми, тефлоновыми, сетчатыми. Для чего используются эти приспособления? Чаще всего они применяются для приготовления сладких кондитерских изделий, хлеба. На коврике удобно раскатывать тесто. При помощи этого приспособления можно легко заморозить его. Кулинары также используют коврики для формирования декора из шоколада, а также для стабилизации мармелада, маршмеллоу.

Лиза Глинская утверждает, что пользуется силиконовым ковриком для приготовления выпечки, десертов.

Как применять разные виды этого приспособления

Силиконовый коврик следует использовать для приготовления бисквитов, дрожжевого теста, кексов, макаронных изделий. Его также применяют для стабилизации мармелада.

Сетчатый коврик подходит для различных видов теста (песочного, заварного, слоеного).

Приспособление, изготовленное из тефлона, применяется для макаронных изделий, бисквитов. Его используют для приготовления дрожжевой выпечки. Коврики из силикона с низкими бортиками подходят для разных видов бисквитов, включая и японские.

Свойства приспособлений

Все вышеупомянутые разновидности ковриков обладают такими качествами:

Устойчивы к низким и высоким температурам в диапазоне от -40 до + 300 градусов. Не требуют смазывания. Легко моются, их удобно хранить.Равномерно распределяют температуру по всей поверхности.Пища к ним не прилипает.

Для приготовления выпечки Лиза Глинская рекомендует хозяйкам использовать коврики из силикона с прошитыми нитками.

Они сохраняют хорошее качество в течение долгого времени.

Кроме того, отличным выбором станет перфорированный коврик. Приспособление обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Благодаря этому десерты равномерно пропекаются в жарочном шкафу. А для макаронных изделий Глинская рекомендует применять тефлоновые коврики.

Советы кондитера позволят хозяйкам подобрать подходящие приспособления для приготовления любимых блюд.

Попробовав использовать их хотя бы один раз, они убедятся, что коврики гораздо удобнее и выгоднее привычного пергамента.