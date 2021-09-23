 

Беспроигрышный вариант: трендовые жакеты на осень, которые выручат всегда и везде

23.09.2021, 21:52, Разное
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Жакет – это беспроигрышный вариант в прохладное время года. Он давно стал неотъемлемой частью повседневных образов. Жакеты не только носят в офис, но и сделали их одеждой на каждый день. Осень и зима – идеальное время, чтобы продемонстрировать этот предмет гардероба и создать идеальный лук для прохладных дней.

О самых трендовых моделях жакетов на осень – зиму 2021-2022 своей странице в “Инстаграме” рассказала стилист Ксения Господинова.

Современная мода очень гибкая, в наше время актуально практически все, что гармонично сочетается в образе. Предлагаемый топ жакетов – это именно те варианты, которые стоит носить этой осенью.

Оверсайз

Этот стиль характеризуется свободной одеждой, которая выглядит как с чужого плеча. Оверсайз давно с нами и сдавать позиций, судя по всему, и не собирается. Одежда свободного кроя удобна и практична в качестве повседневной, кроме того, при правильно составленных луках выглядит очень стильно и современно. Они превосходно смотрятся в деловых брючных костюмах. Для повседневных образов великолепно подходит клетчатая модель в сочетании с джинсами и белой футболкой.

Кроп-жакеты

У таких моделей укороченная длина – они доходят примерно до талии.

Достаточно широкий кроп-жакет способен сделать талию еще тоньше. Особенно актуальны лаконичные варианты.

Очень эффектно смотрится не застегнутый кроп-жакет оверсайз, надетый поверх свободной рубашки навыпуск.

Жакеты в стиле Chanel

Главная особенность жакетов в стиле “Шанель” – это твидовая ткань, отсутствие воротника и наличие круглого выреза горловины. За время своего сущестования легендарный жакет был многократно интерпретирован Карлом Лагерфельдом. Он нежен, роскошен и практичен одновременно. Он отлично смотрится и с юбкой карандаш из такой же ткани, джинсами, платьями, плиссировкой.

Приталенные жакеты

Они выгодно подчеркивают фигуру, делают талию тоньше, грудь больше, а осанку изящнее и грациознее. Они хорошо сочетаются с топами, рубашками, элегантными блузками.

Жакеты из кожи

Дизайнеры многих известных брендов в осенних коллекциях продемонстрировали, что кожаные жакеты по-прежнему на пике моды в этом сезоне. Один из трендеов осени 2021 года – черный total look с кожаным пиджаком, черным топом и черными прямыми брюками или джинсами. Также он идеально подходит к стилю кэжуал в сочетании с футболкой и джинсами. Деним может быть как черным, так и серым, голубым или синим. В качестве обуви великолепно подходят трендовые лоферы или обычные кеды.



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