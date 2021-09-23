CNN – ВОЗ пересмотрела нормы качества воздуха — чтобы спасти «миллионы жизней»

В свете новых научных данных Всемирная организация здравоохранения решила пересмотреть свои нормы качества воздуха, вдвое сократив допустимое количество тонкодисперсных частиц на кубический метр, передаёт CNN. Как отмечает канал, в случае если эти нормы будут соблюдаться, они потенциально могут спасти миллионы людей, которые в противном случае умрут от воздействия тонкодисперсных частиц на их органы дыхания.

Не глобальным потеплением единым. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что загрязнение воздуха — это одна из крупнейших природных угроз для нашего здоровья. И вот впервые более чем за 15 лет пересмотру подверглись нормы качества воздуха, в рамках которых теперь рекомендуется изменить максимальные пределы воздействия шести источников загрязнения.

ВОЗ отмечает, что загрязнение воздуха ежегодно приводит примерно к семи миллионам преждевременных смертей. По её словам, в случае соблюдения новых норм можно будет спасти миллионы жизней.

ТЕДРОС АДАНОМ ГЕБРЕИСУС, генеральный директор ВОЗ: С момента последнего обновления норм в 2005 году накопился значительный объём новых фактических данных, в очередной раз демонстрирующих уровень воздействия загрязнения воздуха. Оно влияет на все части тела, от мозга до растущего в утробе матери ребёнка, при ещё более низких концентрациях, чем считалось ранее.

У нас в эфире метеоролог CNN Дерек Ван Дам. Дерек, что здесь поразительно — так это параллели между попытками снизить вред от выбросов по всему миру и остановить глобальное потепление и мерами по уменьшению загрязнения воздуха. Эти две цели очень тесно переплетены.

ДЕРЕК ВАН ДАМ, метеоролог CNN: Да, Джон, они определённо идут рука об руку. Однако нормы, которые пытается внедрить ВОЗ, нужны, чтобы помочь правительствам создать регламент по чистому воздуху для будущих поколений. Особенно это важно для уязвимых поколений.

Речь здесь идёт о так называемых тонкодисперсных частицах. ВОЗ хочет взять предыдущую норму — в среднем 10 микрограммов этого вещества на кубический метр по всей планете — и сократить её на 50 процентов — до 5 микрограммов на кубический метр. Итак, что же такое тонкодисперсная частица? Они появляются в процессе горения ископаемого топлива — в ходе работы моторов, на которых ездят наши машины, из-за природных пожаров и сельского хозяйства; из всех этих источников. Эти частицы особенно опасны своим невероятно малым размером, который составляет менее чем два микрона в диаметре. Это меньше, чем диаметр человеческого волоска, меньше, чем диаметр пылинки. Поэтому они могут проникать в лёгкие в значительном количестве, что сказывается на людях с сопутствующими патологиями — астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы.

Новые рекомендации ВОЗ говорят о том, что здесь наблюдается серьёзный потенциал для снижения смертности. Дело в том, что исследования показали, что если бы они в 2016 году реализовали на практике рекомендации 2021 года, то они потенциально могли уменьшить количество смертей, связанных с тонкодисперсными частицами, более чем на 80 процентов или сохранить жизни примерно 3,3 миллиона человек.

Это одна из главных причин смертности по всему миру, учитывая, что девять из десяти людей дышат воздухом, качество которого не соответствует нынешним рекомендациям ВОЗ. В 2020 году объёмы тонкодисперсных частиц повысились повсюду из-за бесконтрольных природных пожаров, которые много где вырвались из-под контроля, в том числе и в западной части США.

При этом, разумеется, аспект глобального потепления здесь накладывается на пандемию COVID-19: эти загрязнения воздуха ослабляют функции лёгких и замедляют кровообращение. Параллели здесь определённо есть, и влияние загрязнения воздуха в сочетании с осложнениями COVID-19 значительно усугубляет течение этой болезни. Джон?

Дерек, спасибо. С нами был Дерек Ван Дам, большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2021 года.