Мнение: Высокая оценка

Высокая оценка антикоррупционной борьбы Талибана со стороны ООН.

Можно отметить, что Талибан в своей пропаганде всячески педалирует тему борьбы с коррупцией, указывая, что ее развело старое правительство и американцы, а талибы не такие и они покажут, как искоренить государственную и бытовую коррупцию в стране. Очевидно, что пытаются работать на контрасте, но насчет полной победы над коррупцией я бы не торопился доверять скороспелым выводам.

Можно вспомнить, что пропаганда Халифата также много болтала про успехи в борьбе с коррупцией (хотя она и не получал восторженных отзывов ООН) на захваченных территориях Ирака и Сирии, правда позднее стало известно, что коррупция там просто видоизменилась и продолжала сущестовать, при этом в ней были замечены губернаторы провинций,полевые командиры и эмиры отвечавшие за вопросы безопасности. Так что весь пафос ИГИЛ на эту тему вышел в свисток.

Посмотрим, как у Талибана с этим получится.

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