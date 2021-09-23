 

Мнение: Высокая оценка

23.09.2021, 21:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Высокая оценка антикоррупционной борьбы Талибана со стороны ООН.
Можно отметить, что Талибан в своей пропаганде всячески педалирует тему борьбы с коррупцией, указывая, что ее развело старое правительство и американцы, а талибы не такие и они покажут, как искоренить государственную и бытовую коррупцию в стране. Очевидно, что пытаются работать на контрасте, но насчет полной победы над коррупцией я бы не торопился доверять скороспелым выводам.

Можно вспомнить, что пропаганда Халифата также много болтала про успехи в борьбе с коррупцией (хотя она и не получал восторженных отзывов ООН) на захваченных территориях Ирака и Сирии, правда позднее стало известно, что коррупция там просто видоизменилась и продолжала сущестовать, при этом в ней были замечены губернаторы провинций,полевые командиры и эмиры отвечавшие за вопросы безопасности. Так что весь пафос ИГИЛ на эту тему вышел в свисток.

Посмотрим, как у Талибана с этим получится.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / Байден призвал немедленно освободить Алексея Навального

11.11 / Мнение: Богатейшая история фальсификации выборов

09.07 / В Южной Корее началась сборка первого прототипа перспективного истребителя KF-X

29.03 / МВД пообещало привлечь к ответственности всех участников несанкционированной акции «Час Земли»

23.06 / Мнение: Пенсии по регионам России, пенсии чиновников и сокращение числа пенсионеров

27.03 / Первый игровой смартфон Redmi получит физические кнопки, Dimensity 1200, аккумулятор на 5000 мА•ч и топовый экран

17.08 / Испытали самолёт – Личное мнение

09.07 / Аналитик Ростовский высмеял Зеленского: Отвергнутый любовник

01.02 / Адвокат: в Москве возбудили дело о перекрытии дорог протестующими

14.05 / Теперь это не фиксатор, а модный элемент: как оригинально носить леггинсы со штрипками (модные примеры и советы)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика