Суд в Лондоне признал, что для наложения всемирного ареста на активы Жеваго оснований достаточно

“Судья пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства фонда и банка указывают на наличие достаточных оснований выдать приказ о всемирном аресте активов акционера банка, впрочем, по его убеждению, английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом”, – заявил ФГВФЛ.

У суда не было сомнений в причастности Жеваго и остальных ответчиков по делу к нанесению банку ущерба, добавили в фонде.

“Мы при любых условиях продолжим свою борьбу за возвращение выведенных средств и активов как в украинских судах, так и в судах иностранных юрисдикций. Ведь речь идет о миллиардах гривен, которые украинцы и государство потеряли в этом банке из-за примененных схем”, – процитировала пресс-служба заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Виктора Новикова.

В феврале этого года ФГВФЛ инициировал иск о взыскании $582,5 млн с Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Великобритании, которые были задействованы в операциях по выводу средств из банка. Слушания по делу проходили по решению суда в закрытом режиме в июле этого года, напомнили в фонде.

Контекст:

Жеваго заочно арестовали. Об этом свидетельствует информация в его карточке в базе Министерства внутренних дел среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Экс-нардеп находится в розыске в Украине с октября 2019 года.

15 июля 2021 года в Госбюро расследований сообщили, что Интерпол объявил Жеваго в международный розыск, но пресс-служба Жеваго опровергала это.

В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго “Финансы и кредит” по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказали в ГБР.

По делу о растрате Жеваго вызывали в ГБР на 27 сентября 2019 года, но он не явился. Пресс-служба бизнесмена сообщила “Экономической правде”, что он проходит лечение за границей. 27 сентября подозрение в растрате и отмывании денег Жеваго объявили заочно.

1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

По данным “Украинской правды”, экс-нардепу также сообщили о подозрении в недостоверном декларировании доходов.

28 октября пресс-служба Ferrexpo сообщила, что Жеваго покинул пост гендиректора группы компаний и намерен “сосредоточиться на решении некоторых вопросов в Украине в отношении одного из бизнесов, которым он владел до 2015 года”.

5 ноября тогдашний директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что Жеваго находится в одной из стран Европы.

10 июня 2020 года Печерский райсуд Киева вынес постановление, разрешающее арест Жеваго.

Жеваго – один из самых богатых людей в Украине. В списке “100 богатейших украинцев”, составленном журналом “Forbes Украина”, он с состоянием $2,4 млрд занимает третье место.

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