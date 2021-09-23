 

В Украину прибыл самолет из Кабула с эвакуированными украинскими гражданами

23.09.2021, 21:40, Новости дня
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“Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились, – отметила Маляр. – На борту находится 96 человек, среди которых граждане Украины, а также лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, члены их семей, лица, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада”.

Маляр в Facebook уточнила, что среди прилетевших – 30 граждан Украины и члены их семей, девять человек с правом на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана и два человека по запросу Канады.

“Когда приземлился самолет и из него вышли дети, довольно легко одетые как для нашей осени, сдержать эмоции было трудно. Также не сдерживали эмоции и их родители – благодаря Украину за возвращение”, – подчеркнула замминистра обороны.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1981076902051342

О вылете гражданского самолета из аэропорта в Кабуле утром 23 сентября сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В ГУР отмечали, что переговоры об эвакуации граждан Украины вели последние несколько дней.

Украина до этого времени организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.

ВИДЕОВидео: Армія Inform / YouTube
Контекст:

Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, и отметил, что это число постоянно меняется.

В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратились 370 граждан Афганистана. Ни один из них по состоянию на 9 сентября этот статус еще не получил, сообщили в МВД.

Кулеба 9 сентября отмечал, что в Афганистане остаются 159 украинских граждан, которые выразили желание вернуться домой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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