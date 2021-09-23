“Оператор ГТС Украины” объявил о создании водородной магистрали через Центральную Европу

“Совместная инициатива “Центральноевропейский водородный коридор” направлена на создание водородной магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства “зеленого” водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор позволит транспортировать водород с производственных предприятий к потребителям водорода в Чехии и Словакии”, – заявили в ОГТСУ.

В проекте участвуют компании – операторы ГТС четырех стран: EUSTREAM (Словакия), ОГТСУ (Украина), NET4GAS (Чехия) и OGE (Германия).

“Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее водород, вероятно, будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродной нейтральности”, – отметил заместитель генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ Павел Станчак.

Газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода, считают организаторы проекта. На данный момент изучаются возможности транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч в день, добавили в ОГТСУ.

Контекст:

Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы и учредила Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и ведущие энергетические и промышленные компании Европы. Среди ключевых задач альянса – привлечение инвестиций и обеспечение спроса на водород с помощью проектов по декарбонизации энергоемких отраслей промышленности.

К водородному альянсу ЕС присоединился ряд украинских компаний, в том числе НАЭК “Энергоатом” и ОГТСУ.

Благодаря потенциалу в производстве и транспортировке водорода Украина названа приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Украине 1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение “зеленых” тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей возобновляемых источников энергии, введение полной ответственности за “небалансы” для производителей “чистой” электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа.

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