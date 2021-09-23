 

“Оператор ГТС Украины” объявил о создании водородной магистрали через Центральную Европу

23.09.2021, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Совместная инициатива “Центральноевропейский водородный коридор” направлена на создание водородной магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства “зеленого” водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор позволит транспортировать водород с производственных предприятий к потребителям водорода в Чехии и Словакии”, – заявили в ОГТСУ.

В проекте участвуют компании – операторы ГТС четырех стран: EUSTREAM (Словакия), ОГТСУ (Украина), NET4GAS (Чехия) и OGE (Германия).

“Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее водород, вероятно, будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродной нейтральности”, – отметил заместитель генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ Павел Станчак.

Газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода, считают организаторы проекта. На данный момент изучаются возможности транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч в день, добавили в ОГТСУ.

Контекст:

Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы и учредила Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и ведущие энергетические и промышленные компании Европы. Среди ключевых задач альянса – привлечение инвестиций и обеспечение спроса на водород с помощью проектов по декарбонизации энергоемких отраслей промышленности.

К водородному альянсу ЕС присоединился ряд украинских компаний, в том числе НАЭК “Энергоатом” и ОГТСУ.

Благодаря потенциалу в производстве и транспортировке водорода Украина названа приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Украине 1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение “зеленых” тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей возобновляемых источников энергии, введение полной ответственности за “небалансы” для производителей “чистой” электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Гривна немного подешевела по отношению к доллару

14.12 / Голубовская: Увеличивается количество тяжелых больных COVID-19 моложе 30 лет. Два месяца назад такого еще не было

23.08 / Старшая сестра Дональда Трампа заявила, что у него “нет принципов”

04.06 / LCI – ищут пожарных, ищут полицию — во Франции из-за технического сбоя перестали работать номера экстренных служб

25.12 / Президента Черногории госпитализировали с пневмонией

19.08 / Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны “Крым”

14.01 / “Нашли того хлопа? Та всплывет сам”. Мэр Ивано-Франковска снова оскандалился. В этот раз – “шуткой” об утопленнике. Видео

04.07 / Строительство новой арены “Авангарда” обойдется почти в 12 млрд рублей

21.07 / Задержанный за взятки глава Ставропольского ГИБДД отрекся от дворца с позолоченными унитазами

24.06 / CBS News – Уилан не станет обжаловать приговор — больше надежд на обмен заключёнными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика