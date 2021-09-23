Проезд по Красной книге

Чиновники узаконили рубку леса в природном парке под Волгоградом. При чем тут Ротенберги.



Местный житель вылавливает рыбу в водохранилище Волго-Ахтубинской поймы. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Второй месяц в Волгоградской области продолжается полевое противостояние вокруг начавшегося строительства высокоскоростной четырехполосной магистрали в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Трасса, на строительство которой выделено 5,6 млрд рублей, призвана соединить Москву с Казахстаном через Волгоград. Ради нее в природном парке, биорезервате ЮНЕСКО, планируется вырубить 30 000 деревьев, из которых 8000 — дубы, в том числе вековые. Вопрос для Волгограда критичный: леса занимают всего 4% территории области, остальное — степи и полупустыни. Волго-Ахтубинская пойма защищает миллионный город от суховеев.

Волгоградцы проводили в защиту природного парка флешмобы, разбивали в пойме палаточный лагерь. К ним приезжала полиция, сносила палатки, выписывала штрафы. Работы, несмотря на протесты, в итоге начались. Сейчас вырублено уже две сотни деревьев. Строительство трассы ведет компания «ЕКС», которую СМИ связывают с миллиардерами Ротенбергами.

Однако уже после начала работ активисты, директор природного парка Наталья Лопанцева и представители международных экологических организаций заявили, что работы ведутся в нарушение закона и с нарушениями закона, и угрожают уничтожением уже не только деревьев, но и водной системы, и краснокнижных видов.

— На участках [где ведется строительство] все засыпано. Даже водный канал, который проходил вдоль дубравы. Хотя администрация утверждала, что по проекту гидрология учтена, и все будет сохранено. Но мы видим, что все нарушается. Появятся проблемы, связанные с обводнением. Это не считая того, что сама насыпь, на которой будет строиться дорога, будет давить и уменьшать уровень подземных вод. Лес будет засыхать быстрее, — говорит директор природного парка. По словам Лопанцевой, один из участков для строительства трассы у биорезервата ЮНЕСКО забрали без ведома руководства природного парка.

Планируемая дорога рядом с парком «Волго-Ахтубинская пойма»

Более того, экологи отмечают, что

только после начала строительства власти запустили исследование наличия краснокнижной флоры и фауны на участках, где должна пройти магистраль.

— Исследования о наличии представителей флоры и фауны, занесенных в Красные книги РФ и Волгоградской области, должны были провести заранее, на стадии разработки проекта, — говорит эксперт российского «Гринписа» по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин. — То, что этого не произошло, свидетельствует, что самое важное обошли вниманием, не включили в документацию. Прокуратура выдала «ЕКС» предостережение о том, что компания не должна уничтожать редкие виды. Но стройка сама по себе — уничтожение.

По мнению Крейндлина, из-за неучтенных при начале строительства краснокнижных животных и растений согласование строительства дороги Министерством природы РФ стоит считать незаконным, противоречащим ФЗ «Об охране окружающей среды» и «О животном мире».

— Закон запрещает ухудшать условия обитания редких видов, а здесь происходит их уничтожение, — говорит представитель «Гринписа».

Директор природного парка Наталья Лопанцева настаивает: парк сообщал чиновникам, согласовывавшим строительство, о живущих в парке редких животных и растениях. Сам статус земель с наличием краснокнижников исключает какое-либо вмешательство. В Волго-Ахтубинской пойме обитают 19 видов исчезающих и редких птиц, 5 видов рыб, 8 видов растений. В непосредственной близости от предполагаемого маршрута трассы уже обнаружено гнездовье орлана-белохвоста.

С согласованием строительства трассы Министерством природы РФ история действительно интересная. Изменения в положение о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», которые позволили начать строительство, утвердил департамент по вопросам особо охраняемых природных территорий. Его возглавляет Ирина Маканова. Свой пост она заняла в январе текущего года, когда строительство трассы в пойме только обсуждалось.

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Ирина Маканова. Фото: mnr.gov.ru

Стройку, как уже говорилось, ведет компания «ЕКС», которую Forbes и признанный ныне нежелательным «Проект» связывали с семьей близких к президенту РФ миллиардеров Ротенбергов.

Карьерный путь Макановой до министерства природы также был тесно связан с Ротенбергами.

В начале 2000-х вместе с сыном Аркадия Ротенберга Игорем Ирина Маканова работала в Министерстве имущественных отношений РФ. В 2004-м Ротенберг становится вице-президентом ОАО «РЖД» — начальником департамента управления имуществом. Маканова тоже оказывается в РЖД, на должности начальника отдела анализа эффективности использования имущества. В 2006 году Игорь Ротенберг занимает пост председателя совета директоров ОАО «Эн Пи Ви Инжиниринг», и в том же году Ирина Маканова становится руководителем правового департамента компании.

2009 год. Банк «Северный морской путь» (СМП), который на 70% принадлежит Аркадию и Борису Ротенбергам, и Международный банк торгового сотрудничества (МБТС), принадлежащий братьям на 41,4%, кредитуют московский алкогольный завод «Кристалл». Из девяти мест в совете директоров «Кристалла» одно занимает зампред правления СМП-банка Артем Оболенский, и два — представители компании «Эн Пи Ви Инжиниринг»: гендиректор Георгий Коряшкин и Ирина Маканова.

Основным владельцем «Кристалла» (более 50% акций) становится ООО «Диалог», генеральным директором которого является также Маканова. Согласно данным СПАРК, нынешний директор департамента минприроды владела «Диалогом» до того, как он полностью перешел под контроль компании с Британских Виргинских островов Rogen Enterprises Limited, бенефициары которой неизвестны.

Согласно отчету «Кристалла» за второй квартал 2014 года, акционерами завода являлись ООО «Диалог» (58,4%), ООО «Комед» (15,7%), ООО «ПЛФ-Системс» (15,7%) и ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК, 5,38%). Первые три компании принадлежат компании с Британских Виргинских островов Rogen Enterprises Limited. А РХК — кипрской Olpon Investments Limited, владельцем которой является Аркадий Ротенберг.

Участник одиночного пикета против строительства. Фото: bellona.ru

— Последний национальный план президента РФ по противодействию коррупции как раз фиксирует, что требование к законодательству о конфликте интересов должно быть расширено в том числе на места бывшего трудоустройства чиновника, — говорит замруководителя «Transparency International — Россия» (организация признана иностранным агентом) Илья Шуманов. — На текущий момент действует норма о конфликте интересов, подразумевающая, что чиновник не имеет права принимать решения в отношении компаний, с которыми он связан сам. В данном случае Маканова не могла принимать решений в отношении компаний, на которые работала, что она и делает: она не принимает решения против компаний. А вот в отношении ее бывшего работодателя-акционера компании Ротенберга и других компаний этого человека она принимать решения по законодательству может. Хотя — очевидно, на мой взгляд, возникает ситуация конфликта интересов.

В Минприроды РФ на запрос «Новой газеты» о том, как ведомство намерено защитить краснокнижные растения и краснокнижных животных в Волго-Ахтубинской пойме, пояснили, что пойма является ООПТ регионального значения, а следовательно — находится в ведении администрации Волгоградской области.

В областном комитете природных ресурсов заявили: «На момент выдачи разрешения на строительство в границах строительства были зафиксированы единичные встречи 3 редких видов насекомых (жук-олень, лента орденская малиновая и красотел пахучий), в отношении которых разделом «Оценка воздействия на окружающую среду» проектной документации предусмотрены природоохранные мероприятия <…> До момента его отлета на зимовку, примерно до середины сентября, работы в стометровой зоне приостановлены. Кроме того, в местах произрастания краснокнижного гриба Звездовик сводчатый также работы не проводятся до получения подрядной организацией разрешения на его изъятие — в настоящее время такая заявка готовится».

В Волгоградской областной думе корреспондента «Новой» заверили, что продолжат экологический мониторинг ситуации в пойме и совместную работу с жителями. С теми жителями, кто экологической ситуацией в пойме не доволен, уже работают суды: 17 сентября Волгоградский областной суд признал законным решение оштрафовать проводившую пикет рядом со стройкой пенсионерку Галину Тихенко на 150 000 рублей.

Кристина Кондрашкова, специально для «Новой»

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