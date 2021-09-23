 

Мнение: Предпосылки

23.09.2021, 21:24, Разное
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Любопытный график темпов вакцинации в России. Его можно интерпретировать предельно однозначно: как только режим снял пресс насилия и террора, темпы начали падать и сегодня опустились до самых низких с мая показателей. Причем именно майские показатели вакцинации вынудили режим начинать "третью волну" террора. Так что все объективные предпосылки для новой волны насилия сложились. Соответственно, начала вестись подготовка: статистика стала публиковать тревожные данные роста заболеваемости (какая неожиданность – осенью вдруг, оказывается, заболеваемость растет) и смертности – уже более 800 человек в день. Проблема в том, что статистическое ведомство, публикуя последние полтора месяца железобетонную прямую заболеваемости и смертности, добилось только того, что теперь любые данные из его недр воспринимаются с высокой степенью недоверия.

Источник: Эль Мюрид



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