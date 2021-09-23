 

Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

23.09.2021, 21:14, Разное
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Россия возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Об этом сообщили в российском оперативном штабе по коронавирусу.

Ограничения на перелеты планируется снять с 5 октября. Кроме того, в следующем месяце планируется увеличить количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Шри-Ланку. А вот авиасообщение с Танзанией в штабе, напротив – решили продлить до начала ноября, сообщает Vse42.ru.



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