Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

Россия возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Об этом сообщили в российском оперативном штабе по коронавирусу.

Ограничения на перелеты планируется снять с 5 октября. Кроме того, в следующем месяце планируется увеличить количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Шри-Ланку. А вот авиасообщение с Танзанией в штабе, напротив – решили продлить до начала ноября, сообщает Vse42.ru.