Политолог Миронов назвал возможных преемников Лаврова и Шойгу

Возможность перехода министров обороны и иностранных дел России Сергея Шойгу и Сергея Лаврова на работу в Госдуму крайне мала. Так считает президент Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики Андрей Миронов.

Миронов, однако, не стал исключать такого сценария развития событий и допустил, что в данном случае Лавров может стать спикером Госдумы, а его место на посту министра иностранных дел может занять постпред России при ООН Василий Небензя. Эксперт также предположил, что основным кандидатом на должность министра обороны после ухода Шойгу будет губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает “Радио 1”.