 

Политолог Миронов назвал возможных преемников Лаврова и Шойгу

23.09.2021, 21:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Возможность перехода министров обороны и иностранных дел России Сергея Шойгу и Сергея Лаврова на работу в Госдуму крайне мала. Так считает президент Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики Андрей Миронов.

Миронов, однако, не стал исключать такого сценария развития событий и допустил, что в данном случае Лавров может стать спикером Госдумы, а его место на посту министра иностранных дел может занять постпред России при ООН Василий Небензя. Эксперт также предположил, что основным кандидатом на должность министра обороны после ухода Шойгу будет губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает “Радио 1”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.03 / Оптимизация коронавируса

13.01 / Супер Марио и Симпсоны: Джиджи Хадид устроила необычный праздник в честь дня рождения Зейна Малика

13.05 / Хинштейн анонсировал законопроект о “приземлении” IT-гигантов: Установит правила игры

20.10 / Зеленский помечтал об украинском флаге над Донецком и Севастополем

22.12 / Шарлотта Казираги стала новым амбассадором Chanel

10.10 / Мнение: Политические казни в Российской Империи

06.11 / В море в Сочи нашли тело бизнесмена

21.08 / Чтобы тушеное блюдо не плавало в воде и покрылось корочкой: хитрый трюк с пергаментом

20.08 / Бритни Спирс обвинили в избиении домработницы

07.09 / Политолог Молчанов: получивший деньги от США Зеленский не будет проводить прозападные реформы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика