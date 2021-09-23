Мнение: Демократические выборы в Канаде, лицемерный Госдеп и сириезация Берлина

1. Мы давно уже знаем цену прелестям американской демократии – с её борьбой нанайских мальчиков в лице демократов и республиканцев, с архаичным непрямым голосованием, с мёртвыми душами избирателей и наглой цензурой политических оппонентов. Всё с США понятно, клейма там ставить уже негде.

В качестве положительного примера штатовскую демократию давно уже не упоминают. Однако в отношении других западных стран у легковерной публики ещё сохраняются некоторые иллюзии. Вот, например, Канада – судя по Индексу демократии от американского журнала «Зе Экономист» она входит в топ-10 самых демократических стран мира. Но что же там реально происходит на выборах? А вот что:

https://www.anekdot.ru/id/1248861/

В Канаде вчера прошли выборы. Прозрачно и честно, как всегда.

У власти осталась либеральная партия.

Основным достижением которой стал непрерывный рост. Рост госдолга. Рост цен на все товары. Рост продаж алкоголя и марихуаны. Рост числа безработных и бездомных.

Я по работе посещаю не менее дюжины заказчиков в провинции. Люди везде ненавидели нынешнего премьера, и ждали выборов, чтобы его прокатить.

Однако, он остался. Кстати, у него незаконченное высшее. По специальности «учитель драмы». Треть министров – такие же клоуны, но школьные друзья. Или по клубу.

Премьер минимум дважды был схвачен за руку за коррупцию. Но буря в печати моментально затихала после подачек «оппозиции».

А в этом году, из ниоткуда, внезапно образовалась новая, очень энергичная партия типа «за все хорошее», состоящая из аниматоров, парикмахеров и свадебных фотографов.

Затем исчезла, оттянув голоса.

Третья по силе партия – «Квебекский блок» – официально ставит своей целью развал Канады в случае прихода к власти.

Сами выборы проходят в спортзалах.

Для идентификации достаточно водительских прав, или даже нескольких почтовых конвертов с этим адресом.

Кабин для голосования нет. Это – обычные столы с приделанной скотчем ширмочкой из картона.

Люди ставят галочки карандашами (если не догадались принести с собой ручки).

Урнами являются картонные самодельные ящики, явно склеенные бабушками. Разумеется, непрозрачные. На нашем участке он был развернут от всех и постоянно открыт.

Нет никаких камер и наблюдателей.

Выборы состоятся, если придет всего один человек. Явка на предыдущие была 47%.

Тем не менее канадские политики выкроили время погневаться, обвинив Россию в выборных махинациях.

Напомню, что нынешний премьер Канады является уже вторым в династии — его отец тоже был премьером.

Пора бы и России сделать собственный рейтинг демократии. Полагаю, не потребуется больших усилий, чтобы справиться с задачей лучше западных составителей подобных рейтингов.

2. Госдеп в своём стиле – Россию упрекают за закон, который мы списали у США:

https://lenta.ru/news/2021/09/20/gosdepkritika/

Госдепартамент США раскритиковал Россию по итогам прошедших выборов в Государственную Думу, а также за закон об иноагентах. С заявлением выступил официальный представитель ведомства Нед Прайс, оно опубликовано на сайте.

«Использование законов об “экстремистских организациях”, “иностранных агентах” и “нежелательных организациях” серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права», — говорится в сообщении.

РИА Новости отмечает, что закон об «иностранных агентах», который в том числе критикует Прайс, действует в Соединенных Штатах с 1938 года (закон о регистрации иностранных агентов, FARA). Регистрация в качестве иноагента может осложнить работу организаций и повлечь разные риски при работе.

3. Германия учится у России, постепенно превращаясь в многонациональную страну. Вот только у нас мультиэтничность сложилась в основном естественным путём, и мигрантские гетто с чайна-таунами для России нехарактерны. А вот немцам безальтернативно пришлось завозить миллионы мигрантов:

https://lenta.ru/news/2021/09/20/islamicberlin/

Беженцы из Сирии оставили самый яркий культурный след в облике столицы Германии за последние 60 лет. Bloomberg относит исламизацию Берлина к «наследию» канцлера страны Ангелы Меркель, покидающей свой пост в 2021 году.

Улицу Зонненаллее в берлинском районе Нойкельн называют «арабской улицей». Сирийцы, проживающие там, постарались воссоздать в этой местности свои воспоминания о доме. На Зонненаллее они могут купить халяльное мясо, свежие фисташки и арабские сладости у продавцов, говорящих на их родном языке. У женщин есть возможность купить хиджаб и посетить специальную «женскую» парикмахерскую, а у мужчин — помолиться в мечети и встретиться в кафе, воссоздающем атмосферу сирийских кварталов.

Жизнь Зонненаллее — один из самых ярких символов наследия канцлера Ангелы Меркель. В 2015 году глава Германии заявила, что страна откроет границы для миллиона сирийских беженцев. Решение Меркель вызвало рекордный наплыв мигрантов за всю историю государства и не раз подвергалось критике, однако искоренить его последствия было уже невозможно. Политика канцлера сильно изменила «внешность» Берлина — до этого так повлиять на облик столицы удалось лишь турецким рабочим, число которых резко выросло в 1960-х годах.

Хотя Зонненаллее традиционно была «домом» для этнических меньшинств Германии, в основном ливанцев и турок, после 2015 года она стала больше похожа на маленькую Сирию. Мигранты устроились здесь на работу в ресторанах, магазинах и туристических агентствах, и со временем для Зонненаллее стали характерны запахи традиционной сирийской кухни. «Когда вы вступаете на улицу, вы забываете, что находитесь в Германии», — сказал палестинец Яман Азиме, который в детстве переехал в Берлин из лагеря беженцев в Дамаске. А местный плотник Мохаммед Мандо заходит на «арабскую улицу» всякий раз, когда чувствует себя одиноким, «просто чтобы увидеть людей» из разных районов Сирии, друзей, которых он приобрел здесь за последние несколько лет. «Эта улица напоминает мне старые добрые времена в Сирии», — рассказывает он.

Что ж, по крайней мере, таким образом Германия действительно помогла многим сирийским беженцам, чью страну раздербанили боевики-радикалы при косвенной поддержке НАТО. И не только сирийским, кстати, как можно наблюдать вот на этом грустном видео:

https://9gag.com/gag/aRXYMmA

Но Россия всё же поступает мудрее и честнее, помогая сирийцам наводить порядок у себя дома, а не выкачивая из несчастной Сирии демографические соки.