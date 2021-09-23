 

В Канаде после смерти Оберлендера призвали к пересмотру иммиграционной системы

23.09.2021, 21:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЦентр по делам Израиля и еврейского населения в Канаде после смерти нацистского преступника Гельмута Оберлендера призывает к пересмотру иммиграционной системы.

«Мы призываем к тщательному пересмотру системы иммиграции и предоставления убежища в том, что касается предполагаемых военных преступников, – с тем чтобы те, кто, предположительно, совершали самые жестокие преступления, не могли избежать суда», – приводит заявление организации РИА «Новости».

В центре подчеркнули, что «пародия на правосудие никогда не должна повториться в Канаде».

Напомним, нацистский преступник Гельмут Оберлендер, подозреваемый в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, умер в Канаде.

В Канаде приостановили процедуру депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, обвиняемого в РФ в убийствах мирных жителей в СССР во время Великой Отечественной войны. 

В декабре российское посольство в Оттаве заявило, что влиятельные заступники Оберлендера пытаются затормозить лишение его канадского гражданства.

Канада всячески затягивала процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Следственный комитет РФ по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942–1943 годах, когда выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды – Оберлендера. В архивных документах управления ФСБ по Краснодарскому краю подтверждается, что Оберлендер участвовал и в других казнях. Оберлендера лишили гражданства Канады.



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