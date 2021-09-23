Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке
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На Камчатке вертолет Ка-27, предположительно, совершил жесткую посадку, на борту могут находится до пяти пассажиров, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая. На борту – до пяти человек», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
О судьбе экипажа на данный момент ничего не известно.
Ранее сообщалось, что с вертолетом на Камчатке была потеряна связь.
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