Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке

На Камчатке вертолет Ка-27, предположительно, совершил жесткую посадку, на борту могут находится до пяти пассажиров, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая. На борту – до пяти человек», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

О судьбе экипажа на данный момент ничего не известно.

Ранее сообщалось, что с вертолетом на Камчатке была потеряна связь.