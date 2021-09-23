 

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке

23.09.2021, 21:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа Камчатке вертолет Ка-27, предположительно, совершил жесткую посадку, на борту могут находится до пяти пассажиров, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая. На борту – до пяти человек», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

О судьбе экипажа на данный момент ничего не известно.

Ранее сообщалось, что с вертолетом на Камчатке была потеряна связь.



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