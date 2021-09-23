 

Лавров и Борель в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине

23.09.2021, 21:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава российского МИД Сергей Лавров на встрече на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с зампредседателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане, а также состояние отношений РФ и ЕС.

«В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ. Затронуты также состояние и перспективы отношений Россия-ЕС», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром. Он перепутал расписание и пришел раньше назначенного времени.



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