Эксперт рассказал о перспективах АвтоВАЗа

Доцент департамента менеджмента и инноваций ФУ при Правительстве РФ Михаил Хачатурян пояснил о перспективах развития АвтоВАЗа.

По его словам, многие модели, выпускаемые АвтоВАЗом, и на сегодняшний день пользуются большим спросом, как на внутреннем рынке, так и в других странах. Главными конкурентными преимуществами отечественного автопрома всегда были низкая цена, простота конструкции, а значит дешевизна в обслуживании, и доступность запчастей.

В нынешних реалиях жесткой конкуренции, отечественный автопроизводитель вынужден повышать качество, надежность и увеличивать опции, которые могут быть доступны в различных комплектациях автомобиля. Многие комплектующие поставляются из-за границы. Соответственно, растет и цена, выпускаемой продукции. Некоторые модели становятся сравнимы по цене с зарубежными аналогами. В этих условиях АвтоВАЗ делает ставку на большой модельный ряд и разнообразие в комплектациях.

Михаил Хачатурян считает, что в маркетинговой политике производитель ориентируется на молодое поколение. Но у молодых людей нет ностальгии по «жигулям» и «ладам». Они ценят, прежде всего, качество. Конечно, предприятие не стоит на месте и пытается обеспечить требуемое потребителем качество автомобилей. До стандартов лучших европейских производителей АвтоВАЗу далеко, но тут важно стремление, а результат будет достигнут.

Источник: actualnews.org