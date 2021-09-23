 

Эксперт рассказал о перспективах АвтоВАЗа

23.09.2021, 21:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доцент департамента менеджмента и инноваций ФУ при Правительстве РФ Михаил Хачатурян пояснил о перспективах развития АвтоВАЗа.
По его словам, многие модели, выпускаемые АвтоВАЗом, и на сегодняшний день пользуются большим спросом, как на внутреннем рынке, так и в других странах. Главными конкурентными преимуществами отечественного автопрома всегда были низкая цена, простота конструкции, а значит дешевизна в обслуживании, и доступность запчастей.

В нынешних реалиях жесткой конкуренции, отечественный автопроизводитель вынужден повышать качество, надежность и увеличивать опции, которые могут быть доступны в различных комплектациях автомобиля. Многие комплектующие поставляются из-за границы. Соответственно, растет и цена, выпускаемой продукции. Некоторые модели становятся сравнимы по цене с зарубежными аналогами. В этих условиях АвтоВАЗ делает ставку на большой модельный ряд и разнообразие в комплектациях.

Михаил Хачатурян считает, что в маркетинговой политике производитель ориентируется на молодое поколение. Но у молодых людей нет ностальгии по «жигулям» и «ладам». Они ценят, прежде всего, качество. Конечно, предприятие не стоит на месте и пытается обеспечить требуемое потребителем качество автомобилей. До стандартов лучших европейских производителей АвтоВАЗу далеко, но тут важно стремление, а результат будет достигнут.

Источник: actualnews.org



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.12 / Знаменитая бабушка-блогер из Челябинска умерла после ковида в 94 года

14.09 / Мнение: Выборы Вишневского

18.02 / Самбурская впервые высказалась о своем таинственном романе

24.12 / Вывести Биткоин на Тинькофф можно за несколько секунд

29.04 / Медведев назвал два главных условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

08.12 / Скандалы: Курорт, ограниченный засухой

17.08 / В Москве обновят трамвайное депо имени Баумана

18.09 / Аналитик Пилипишин: Запах гари может стать причиной замены сцепления

27.11 / Sina: Россия не нуждается в Украине для создания морских турбин

10.08 / Дизайнер Шторм показал внешний вид Lada XRAY 2.0

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика