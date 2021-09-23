 

Euronews – на острове Самос торжественно открыли «лагерь-тюрьму» для беженцев

23.09.2021, 20:56, Новости дня
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В Греции на острове Самос торжественно открыли новый лагерь для мигрантов, который был построен на средства Еврокомиссии. Теперь беженцам не придётся обитать в ужасных условиях с мышами и тараканами. Однако критики проекта отмечают, что охрана и заграждения из колючей проволоки здесь больше напоминают тюрьму, чем внушают надежду на успешную интеграцию нелегалов в европейское общество, передаёт Euronews.

Новый лагерь беженцев на греческом острове Самос, официально открытый несколько дней назад, греческие власти называют «концом позора». В печально известном его предшественнике в самые тяжёлые времена жили более 7000 человек — на меньше чем 700 мест.

Теперь ситуация обратная: в рассчитанном на 3000 мест заведении обитают около 500 беженцев. Для соискателей убежища условия тут, вне всяких сомнений, лучше — чем то, где они вынуждены были существовать раньше. 

БЕЖЕНЕЦ: В старом лагере было очень плохо, ужасно! Здесь условия лучше. У нас есть где спать — и нам не приходится делить кровать с мышами, как было на старом месте. 

Но всё же беженцы надеются, что и это место будет лишь временным пристанищем на пути в европейскую жизнь. 

БЕЖЕНЕЦ: В новом лагере хорошо — но мы хотим получить ответ на запрос о предоставлении убежища. Я хочу, чтобы у моих детей был дом! Они заслуживают большего. Моя дочь любит школу, ей нравится учить иностранные языки. Я хочу, чтобы и у моего сына было будущее.

Однако многие неправительственные организации резко раскритиковали и это заведение. Построенное на деньги Еврокомиссии, оно вполне официально именуется «лагерем закрытого типа», то есть фактически тюремного: ряды колючей проволоки на высоких заборах и камеры видеонаблюдения. А кроме того, есть опасения, что нестеснённое существование продлится недолго. 

АПОСТОЛОС СТАИКОС, корреспондент Euronews: Меньше беженцев, лучшие условия жизни — и вдалеке от больших городов. В случае с Самосом эти задачи греческого правительства были реализованы. Однако возможная новая волна беженцев из Афганистана может свести все усилия на нет и заставить вспомнить 2015 год. 

Апостолос Стаикос, остров Самос, Euronews. 

Дата выхода в эфир 22 сентября 2021 года. 



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