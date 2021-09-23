Мнение: Дмитрий Донской извинился перед монгольским ханом за шутку про Иго

Исторический Телеграмъ

Почитав теории заговоров и замечательные комментарии вокруг любого события, становится очень грустно, что в древности не было соцсетей и мессенджеров.

– Так перед Куликовской битвой можно было бы посмотреть селфи участников. А также прочитать отзывы о броне на Ледовом побоище, которые приведут к гибели во время битвы. Ну и про сырой и говеный порох, который поставляет государство на Бородинское поле.

– На радио "Золотая орда" вышла статья от политолога философа Шендер-хана с голосованием "Русаки украли у нас победу"

– Перед Земским собором распространили бы "Умное народное вече", призывающее голосовать за кого угодно, кроме барина

– Воевода Кац не признал победу на Куликовском поле

– Канал Морось устроил опрос "Стоило ли погибать в Бородинском сражении, если Москву все равно сожгли?"

– В анонимных чатах шла бы беседа о том, как Золотую орду завалили трупами, а сейчас могли бы пить кумыс

– В малоросском сегменте бы мемы "Кутузов хуже Наполеона"

– В Киеве уже тогда в жопу ебли, когда в Москве еще лягушки квакали

– Золото Орды украли масоны

– Столичный светский левъ Тотъ самый Мартынъ въ своемъ эссе сообщаетъ, что г-н Кутузовъ – это нелепый косплей Ника Фьюрi

– Если бы не сдали Москву, пили бы шампанское

– Темнокожий баскетболист и рэпер Алекс Пушкин погиб в перестрелке с французским геем

– У Кутузова под Санкт-Петербургом обнаружен тайный погреб и аквагорница

– Bellingcat обнаружил у Екатерины Великой царское село

– Водолазы Ливонского ордена взяли пробы воды в Чудском озере и обвинил войска Невского в допинге, отменив результаты побоища

– Александр Невский умер в IX веке, а вместо него ходит двойник

– Дмитрий Донской извинился перед монгольским ханом за шутку про Иго

– Османская империя наложила санкции на Крымское ханство

– Александр II: Хватит кормить Аляску

– Конница взбунтовалась – власть несменяемая. Вернуть Лжедмитрия Анатольевича!

– Подвального посадили на бочку с порохом. Пускай летает.

– Иван Грозный боится называть имя Андрея Курбского

– Польские туристы оценили на 0 из 10 турпоход артели "Иванъ Сусанинъ" на трипэндвизоре

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