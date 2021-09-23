Глава фракции “Голос” в Раде заявил, что находится “в юридической форме рабства”. Устинова назвала его “рабыней Изаурой”

“Если фракция 14 голосами изберет главу фракции, без вопросов. Но тут такая ситуация, что даже если я захочу сложить с себя полномочия, то пока не изберут нового председателя фракции, все равно я буду оставаться на должности. Тут речь идет даже не о моей воле, а о такой определенной юридической форме рабства. Это же как с министром. Пока его не уволит парламент, он все равно остается на должности”, – заявил нардеп.

Народный депутат от политической партии “Голос” Александра Устинова после этого комментария назвала Железняка “рабыней Изаурой”.

“Не поверите, но в парламенте появилась своя рабыня Изаура, вернее, раб фракционный Железняк. Прямо садомазохизм какой-то. Большинство фракции уже несколько месяцев требует от Железняка уйти, а тот даже вопреки закону зубами за должность держится. Ярик, раб Божий, иди уже, не позорься”, – написала она в Facebook.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5224565634236536

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Железняк.

В “Голосе” с весны продолжается кризис. 29 марта ряд нардепов от “Голоса” опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

В июне черновицкая облорганизация “Голоса” обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, винницкая – частично. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки “Голоса” 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия и провести прозрачный съезд, на котором избрать нового главу партии.

16 июня половина членов депутатской фракции “Голос” объявила о создании парламентского объединения “Справедливость” и о недоверии главе фракции Железняку. В объединение тогда вошли 10 человек. Они инициировали исключение из состава фракции главы партии Рудик.

На съезде партии “Голос” 29 июля из политсилы исключили семерых нардепов, вошедших в объединение “Справедливость”.

7 сентября нардеп Ольга Стефанишина сообщила, что в объединение “Справедливость” входят уже 11 народных депутатов из фракции “Голос” и они избрали руководство объединения. Возглавили объединение нардепы Юлия Клименко и Александра Устинова. В объединение входят 11 человек: кроме Клименко и Устиновой, это Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Ярослав Рущишин. Всего во фракции “Голос”, согласно сайту Рады, 20 человек.

В “Голосе”, комментируя заявление коллег, вспомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что, согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы. Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состава фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.

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